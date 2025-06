BioNTech - Aktie schießt durch die Decke - 03.06.2025

BioNTech Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.06.2025

Die BioNTech Aktie konnte bisher um +10,62 % auf 109,40€ zulegen. Das sind +10,50 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BioNTech in den letzten drei Monaten Verluste von -28,14 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um +16,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,33 % verloren.

BioNTech Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,04 % 1 Monat -5,16 % 3 Monate -28,14 % 1 Jahr +0,18 %

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 240 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,54 Mrd. wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech anlässlich der milliardenschweren Kooperation mit Bristol-Myers von 149 auf 151 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Onkologie-Deal des deutschen mRNA-Spezialisten mit …

Die BioNTech-Aktie schoss zum Wochenauftakt um +17% in die Höhe und setzt am Dienstagmorgen ihren Höhenflug mit einem Kursplus von etwa +3% fort. Erstmals seit Ende April notiert das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens wieder über der Marke von 100 €. Was steckt hinter dem Kurssprung und was bedeutet er für Anleger? Eine vielversprechende Kooperation Auslöser […] The post BioNTech-Aktie: Dem Ziel ein großes Stück näher first appeared on sharedeals.de.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech anlässlich der milliardenschweren Kooperation mit Bristol-Myers von 130 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Gillis bezeichnete die Onkologie-Zusammenarbeit …

BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.