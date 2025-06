Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann stellt Weichen für nächste ...

Bertelsmann stellt Weichen für nächste Wachstumsphase (FOTO) Gütersloh (ots) -



- Bertelsmann Management Meeting mit 500 internationalen Top-Managern am Heimatstandort Gütersloh

- Boost-Strategie: Investitionen von 8 Mrd. Euro bis Ende 2026 - Mittelfristig mehr als 24 Mrd. Euro Umsatz

- Thomas Rabe: "Bertelsmann ist gut positioniert und hat viele Möglichkeiten, um in den nächsten Jahren weiter zu wachsen."



Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann will seinen Umsatz mittelfristig auf mehr als 24 Mrd. Euro steigern. Die Weichen hierfür stellte das Unternehmen bei seinem jüngsten Management Meeting am Heimatsitz in Gütersloh. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sprach auf dem Meeting vor 500 Top-Führungskräften des Konzerns, die von 6 Kontinenten und aus 30 Ländern angereist waren.