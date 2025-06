Börsen Update Europa - 03.06. - FTSE Athex 20 stark +1,82 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.843,00 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: United Internet +2,41 %, Kontron +1,89 %, Evotec +1,60 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,10 %, Carl Zeiss Meditec -2,87 %, Nordex -2,39 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 5.345,69 PKT und fällt um -0,77 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +1,49 %, AXA +0,60 %, L'Oreal +0,37 %

Flop-Werte: Schneider Electric -2,07 %, Wolters Kluwer -1,94 %, adidas -1,89 %

Der ATX steht bei 4.405,68 PKT und verliert bisher -0,62 %.

Top-Werte: Immofinanz -0,33 %, Telekom Austria -0,62 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,68 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -4,06 %, BAWAG Group -2,48 %, Lenzing -2,38 %

Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.202,13 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: UBS Group +3,29 %, Nestle +0,13 %, Alcon +0,09 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,40 %, Sonova Holding -1,98 %, Kuehne + Nagel International -1,59 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:56) bei 7.723,54 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Carrefour +0,75 %, AXA +0,60 %, L'Oreal +0,37 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -4,05 %, Teleperformance -3,12 %, ORANGE -2,77 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.467,30 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,16 %, AstraZeneca -0,06 %, Tele2 (B) -0,34 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,45 %, SKF (B) -1,91 %, Assa Abloy Registered (B) -1,74 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.470,00 PKT und steigt um +1,82 %.

Top-Werte: Public Power +1,51 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,04 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,01 %

Flop-Werte: Viohalco -1,57 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,24 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,23 %