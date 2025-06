HUK-COBURG / HUK-COBURG erhöht Anteile bei Neodigital Autoversicherung ...

HUK-COBURG erhöht Anteile bei Neodigital Autoversicherung AG schrittweise auf 100 Prozent

Coburg (ots) -



- Weiterer Ausbau von Kundengruppen und der White-Label-Fähigkeit - Gründung der NDA Tech GmbH als Joint Venture für IT-Dienstleistungen

Die HUK-COBURG Holding AG stockt ihre Anteile an der im Jahr 2023 gegründeten Neodigital Autoversicherung AG in zwei Schritten von 51 auf 100 Prozent auf. In einem ersten Schritt hat das Unternehmen zwischenzeitlich seine Anteile bereits auf 81 Prozent erhöht, der Erwerb der restlichen Anteile ist im laufenden Jahr geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.