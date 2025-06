Dexcom G7 jetzt in Deutschland mit Omnipod® 5 kompatibel (FOTO)

Mainz (ots) -



- Das einfach zu bedienende [1] Dexcom G7 lässt sich jetzt mit Omnipod 5, dem

Automatisierten Insulin-Dosierungssystem (AID), in Deutschland verbinden.

- Dank der 30-Minuten-Aufwärmphase - doppelt so schnell wie alle anderen

CGM-Systeme im Hybrid-Closed-Loop (HCL) [?2,4,5 ]- ermöglicht das Dexcom G7 in

Verbindung mit dem Omnipod 5 mehr Zeit im HCL.

- Das Dexcom G7 kann medizinischen Fachkräften und Anwendenden Sicherheit beim

Diabetesmanagement bieten, dank fortschrittlicher Funktionen wie Share und

Follow [ ||] ] und vorausschauenden Alarmen [^^].

- Nutzende des Dexcom G7 können ihre Zuckerwerte auf einer Vielzahl von Geräten

gleichzeitig anzeigen lassen, u. a. direkt auf ihrer Apple Watch [°°].



DexCom (http://www.dexcom.com/) , Inc. (Nasdaq: DXCM), die weltweit am besten

vernetzte CGM-Marke [ 3 ] , gibt bekannt, dass das Dexcom G7 jetzt mit Omnipod

5, dem Automatisierten Insulin-Dosierungssystem (AID), in Deutschland verbunden

werden kann - und so Menschen mit Diabetes eine leistungsstarke Möglichkeit für

das Diabetesmanagement bieten.





