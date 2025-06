Deutsche CFOs stehen unter wachsendem Druck bei steigenden strategischen Erwartungen

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ -- OneStream, Anbieter einer führenden Enterprise Performance Management Plattform für das CFO-Office, hat den Bericht „Finance 2035: Return to Investment – Der deutsche Markt" veröffentlicht. Die Plattform modernisiert Finanzfunktionen wie Abschluss, Konsolidierung, Reporting, Planung sowie Forecasting auf Basis vereinheitlichter Finanz- und operativer Daten. Die Studie, die 1.500 internationale Führungskräfte und 500 Investoren befragte, zeigt: CFOs in Deutschland befinden sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Während die Erwartungen an CFOs als strategische Unternehmenslenker steigen, werden viele weiterhin durch veraltete Systeme und kritische Kompetenzlücken ausgebremst.

Um Innovation und langfristiges Wachstum zu fördern, müssen CFOs in Deutschland ihre Systeme modernisieren und Kompetenzlücken schließen – so das Ergebnis der aktuellen OneStream-Studie.

„CFOs in Deutschland stehen an einem Scheideweg. Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Herausforderungen bietet sich die klare Chance, die strategische Ausrichtung von Unternehmen maßgeblich zu prägen – vorausgesetzt, sie verfügen über die richtigen Tools, Talente und die Vision, strategisch zu führen", so Matthew Rogers, Executive Vice President EMEA bei OneStream. „Unsere Forschung zeigt: Deutsche CFOs sind bereit, ihre Rolle neu zu definieren – mit modernen Systemen und einheitlichen Daten als Grundlage."

Zentrale Studienergebnisse:

CFOs unter Druck: Strategische Anforderungen nehmen zu

Die Rolle des CFOs in Deutschland verändert sich rasant. Fast sieben von zehn deutschen Führungskräften (69 %) geben an, dass die Anforderungen an CFOs in den vergangenen drei bis fünf Jahren deutlich gestiegen sind. Diese Entwicklung wird sich nach Ansicht von nahezu zwei Drittel der deutschen CFOs (59 %) bis zum Jahr 2035 noch intensivieren.

Ein schnell wandelndes makroökonomisches Umfeld beschleunigt diesen Prozess. 74 % der deutschen Führungskräfte (CFOs) geben an, dass sie aktuell mehr Druck auf das Top-Management ausüben, um das Wachstum voranzutreiben und Risiken zu managen. Fast die gleiche Anzahl (71%) sieht sich gleichzeitig als die wichtigsten Treiber für die Unternehmensperformance innerhalb der Geschäftsführung.