SIGNAL IDUNA 2024 mit Rekordergebnis im Vertrieb

Dortmund/Hamburg (ots) -



- Bestes Vertriebsergebnis in der Unternehmensgeschichte

- Beitragseinnahmen stiegen auf 7,0 Milliarden Euro (+5,1 Prozent)

- Der Schadenaufwand stieg um 11,1 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro



Das sehr gute Vertriebsergebnis des Jahres 2023 konnte im Jahr 2024 erneut um

8,8 Prozent gesteigert werden. Der Jahresbeitrag betrug 393 Millionen Euro

(Vorjahr: 364 Millionen Euro). Damit lag das Vertriebsergebnis erstmals über dem

Ausnahmejahr 2004, das geprägt war von dem Schlussverkauf vor der Abschaffung

der Steuerbefreiung in der Lebensversicherung.





Die gebuchten Bruttobeiträge der Gruppe stiegen im Jahr 2024 um 5,1 Prozent auf

7,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,7 Milliarden Euro). Damit wuchs die Gruppe im

vierten Jahr in Folge deutlich, bezogen auf den laufenden Beitrag mit 5,3

Prozent marktüberdurchschnittlich.



Der Schadenaufwand stieg um 11,1 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,7

Milliarden Euro). Grund für den Anstieg sind deutlich höhere Schadenkosten in

Folge der Inflation und insgesamt höhere Aufwendungen in der privaten

Krankenversicherung. Dadurch sank das Gesamtergebnis von 823,4 Millionen Euro

auf 553,7 Millionen Euro.



"Der Wachstumskurs hat sich verstetigt, dazu tragen auch die sehr guten

Vertriebsergebnisse der letzten Jahre bei. Der deutliche Ergebnisrückgang lag am

erheblich gestiegenen Schadenaufwand", sagte Ulrich Leitermann anlässlich der

Bilanzpressekonferenz der SIGNAL IDUNA Gruppe am 3. Juni 2025 in Dortmund.



Mit einer Steigerung von 4,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro (+68,9 Millionen

Euro) lag das Kapitalanlageergebnis auf einem sehr hohen Niveau. Insgesamt hat

die SIGNAL IDUNA Gruppe 109,0 Milliarden Euro Assets under Management (Vorjahr:

102,7 Milliarden Euro). Das ist eine Steigerung um 6,2 Prozent.



Für SIGNAL IDUNA waren zum Jahresende 2024 über 11.000 Mitarbeitende (+1,3

Prozent) tätig. Darin enthalten sind rund 2.800 selbstständige

Außendienstpartnerinnen und Außendienstpartner sowie 347 Auszubildende.



Das Beitragswachstum betrug im 1. Quartal 2025 3,5 Prozent, die Beitragseinnahme

lag bei 2,2 Milliarden Euro.



