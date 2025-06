Wie Sekur Private Data gegen Big Techs Zugriff auf unsere Privatsphäre kämpft

Die großen Internet-Konzerne gehen den nächsten Schritt in Sachen Nutzung privater Daten. Insbesondere Meta Platforms Inc. steht neuerlich in der Kritik, den Datenschutz seiner Nutzer nicht ausreichend zu gewährleisten. Wie kann man seine privaten Daten schützen?

Der Schutz privater Daten wird zum Spießrutenlauf

Trotz wiederholter Beteuerungen, die Privatsphäre ernst zu nehmen, zeigen zahlreiche Vorfälle und verhängte Bußgelder gegen die US-Internetriesen ein anderes Bild. Ende Mai lief die Widerspruchsfrist gegen die Nutzung privater Chat- und Social-Media-Inhalte zum Training der hauseigenen Künstlichen Intelligenz aus. Wer auf den Plattformen Facebook und Instagram sein „Nein“ nicht rechtzeitig hinterlegt hat, stellt künftig sensitive Daten für die Weiterentwicklung der intelligenten Lernmaschinen zur Verfügung. Die neue digitale Welt geht damit den nächsten Schritt, menschliche Gewohnheiten zu kopieren und erlernt humanes Verhalten anhand Millionen privater Inhalte.

Sekur Private Data Ltd profitiert vom aktuellen Umfeld

Hohe Aufmerksamkeit genießt derzeit der Schweizer Cyber Security-Spezialist Sekur Private Data Ltd. Das Unternehmen ist zwar in Kanada gelistet, operativ agiert man jedoch aus der Schweiz. Als Anbieter für Cybersicherheit und Datenschutz bietet Sekur eine sichere Suite von Tools zum Schutz von Unternehmen und Privatpersonen vor unberechtigtem Zugriff und Cyber-Bedrohungen. Das Thema ist aktueller denn je, denn User können ihr privates Umfeld nun von der Öffentlichkeit „wegsperren“. Gesehen werden kann nur, was der Kontoinhaber zur Ansicht freigibt. Mit Lösungen wie SekurMail, SekurMessenger und SekurVPN bietet Sekur ein zugängliches und zuverlässiges Mittel zur digitalen Kommunikation und Datenspeicherung, das auf Schweizer Datenschutzstandards basiert. Die aktuellen Vorgänge in Silicon Valley lassen die telefonischen Anfragen in die Höhe schnellen.

Schweizer Datenschutz statt Löcher in der Matrix

Die Schweiz verfügt über die weltweit strengsten Datenschutzgesetze, das DSG. Der Zweck des DSG ist der Schutz der Privatsphäre, der Interessen und der Grundrechte der betroffenen Personen. Ende September 2020, nach einem fast vierjährigen Gesetzgebungsverfahren, haben beide Kammern des Schweizer Parlaments das revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) verabschiedet. Das neue DSG enthält zahlreiche Anpassungen an die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), behält aber seine eigene Grundkonzeption bei und weicht in verschiedenen Aspekten von der in der EU gebräuchlichen DSGVO ab. Beispiele für wichtige Änderungen im revidierten DSG sind: deutlich verschärfte Sanktionen, erweiterte Informationspflichten, die Pflicht zur Erstellung eines Verzeichnisses der Datenbearbeitungsaktivitäten und die Erweiterung der Rechte der betroffenen Person. Im Umfeld der aktuellen Schritte von Meta ein erheblicher Vorteil zum Schutz der Privatsphäre.