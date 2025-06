Fury kündigt 2025er Committee Bay-Explorationspläne an

TORONTO, Kanada - 3. Juni 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) - https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-update-on-new-strate ... - ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu den Explorationsplänen für das Projekt Committee Bay bekannt zu geben, das sich in der östlichen Region Kitikmeot in Nunavut, Kanada, befindet. Das Committee Bay-Explorationsprogramm 2025 wird Anfang Juli 2025 beginnen und 7 bis 10 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 5.000 Metern (m) umfassen.

Mit den Bohrungen werden drei Hauptziele verfolgt;

Erweiterung des Ziels Three Bluffs Shear Zone, das erstmals im Jahr 2021 identifiziert wurde, wo Bohrloch 21TB152 drei diskrete Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung auf einer Bohrbreite von 30 m durchschnitt, einschließlich 10,0 m mit 13,93 g/t Gold, 3,0 m mit 18,67 g/t Gold und 1,0 m mit 23,2 g/t Gold in einem 120 m entfernten Step-out von der definierten Mineralressource ( siehe Pressemitteilung vom 1. Dezember 2021 ); Erprobung regionaler Scherzonen entlang des südlichen Kontakts der 8 Kilometer (km) langen Scherzone Raven, wo Proben mit bis zu 32,90 g/t Gold aus einem nicht bebohrten Aufschluss gewonnen wurden ( siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2022 ); Erprobung regionaler Scherzonen bei Burro West, wo im Jahr 2024 eine 300 mal 300 m große Goldanomalie identifiziert wurde ( siehe Pressemitteilung vom 24. Oktober 2024 ).

"Nach der strategischen Investition von Agnico Eagle in der vergangenen Woche freuen wir uns, unsere Rückkehr zum Projekt Committee Bay in Nunavut in diesem Sommer bekannt zu geben", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Das Projekt hat in der Vergangenheit aufgrund früherer hochgradiger Goldentdeckungen und seiner Lage innerhalb eines 300 Kilometer langen Grünsteingürtels starkes Investoreninteresse auf sich gezogen. Unser bevorstehendes Programm zielt darauf ab, neue geologische Annahmen zu testen, die auf den jüngsten Explorationsarbeiten basieren, und wir freuen uns darauf, im Zuge unserer Explorationsarbeiten weitere Werte freizulegen."