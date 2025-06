Knallt bald! Jetzt auf das enorme Potenzial von Gold, Silber & Kupfer setzen

Gold setzt in diesen Tagen wieder frische Akzente auf der Oberseite. Anleger werden ob der immer wieder aufflammenden Zolldebatte und geopolitischen Entwicklungen in den sicheren Hafen Gold getrieben . Vom Absicherungsbedürfnis kann auch Silber profitieren . Zudem weist Silber mit Blick auf die aktuelle Gold-Silber-Ratio ein beachtliches Nachholpotenzial gegenüber Gold auf. Nicht minder spannend ist die aktuelle Situation bei Kupfer .

Nicht nur auf die Gold-, Silber und Kupferproduzenten achten

Die exzellenten Perspektiven für Gold, Silber und Kupfer machen in erster Linie Explorer- und Produzentenaktien interessant. Die Liste potentieller Kandidaten ist lang. Bei den Produzenten sollte man sich allerdings etwas abseits von Barrick Mining und Newmont Corp. umsehen. Agnico Eagle Mines, Kinross Gold oder Alamos Gold und nicht zuletzt New Gold sind interessante Alternativen und versprechen größeres Aufwärtspotenzial. Weniger bekannt, aber nicht minder interessant, sind Streaming- und Royalty-Unternehmen.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Was sind Streaming- und Royalty-Unternehmen?

Kurz und knapp zusammengefasst: Streaming- und Royalty-Unternehmen geben den Bergbaukonzernen in entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung Geld und bekommen dafür vom operierenden Unternehmen eine Gegenleistung. Eine mögliche Gegenleistung kann eine feste Beteiligung an den Umsätzen einer Mine sein. Das wären die Royalties. Der Minenbetreiber kann sich aber auch dazu verpflichten, einen festen Anteil der Produktion zu einem vorher vereinbarten Preis an das Streaming- und Royalty-Unternehmen abzugeben. Das wären die Streams. Dabei liegen die Aufkaufpreise meist deutlich unterhalb der Weltmarktpreise. Das verschafft den Streaming- und Royalty-Unternehmen mitunter ansehnliche Gewinnspannen.

Mit einer Aktie auf Gold, Silber und Kupfer setzen

Zu den spannendsten Streaming- und Royalty-Unternehmen zählen sicherlich Wheaton Precious Metals und Royal Gold. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf Royal Gold. Mit Royal Gold kann man auf Gold, Silber und Kupfer setzen. So verteilten sich die Umsätze der US-Amerikaner im 1. Quartal 2025 auf 75 Prozent Gold, 12 Prozent Silber und 9 Prozent Kupfer. Die verbleibenden Prozente verteilen sich wiederum unter anderem auf Blei, Zink, Kobalt und Nickel.

Die Finanzergebnisse für das 1. Quartal belegten zudem, dass man mit dem Geschäftsmodell ordentlich Geld verdienen kann. Bei einem Umsatz in Höhe von 193,4 Mio. US-Dollar erzielte Royal Gold einen Nettogewinn in Höhe von 113,5 Mio. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA belief sich auf beeindruckende 159,2 Mio. US-Dollar. Royal Gold wurde in den letzten Jahren von Anlegern und Investoren bereits stark gesucht, wie ein Vergleich der Aktienkursentwicklung von Royal Gold mit Barrick Mining und Newmont Corp. zeigt; siehe oberer Chart.

Zusammengefasst

In Erwartung einer Fortsetzung der Goldpreisrallye und anziehender Silber- und Kupferpreise sollte Royal Gold noch jede Menge Luft nach oben haben. Die Aktie kommt zudem aus einer Konsolidierung und ist gerade im Begriff, auszubrechen. Sollte das bisherige Rekordhoch bei 191,7 US-Dollar fallen (per US-Handelsschluss 02.06. notierte die Aktie bei 186,7 US-Dollar), wäre der Weg auf der Oberseite frei und die 200 US-Dollar wohl nur reine Formsache. Etwaige Rücksetzer sollten in der aktuellen Situation eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 175 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.