Lufthansa setzt Israel-Flüge für weitere Woche aus

Jumbomax11 schrieb 28.05.25, 14:16

Wie heißt es doch so schön: „ no News are Good News“ !

Aber im Ernst, solange es keinen wirklichen Waffenstillstand in der Ukraine gibt, und noch die Beendigung des Konflikts zwischen Indien und Pakistans,

und auch in und um Israel, kann man keinen großen Anstieg der LH Aktie erwarten, im Gegenteil, das kann durchaus im Sommerloch noch mal etwas zurück gehen.

Die genannten Konflikte beeinträchtigen gerade den LH Konzern unglaublich stark. Aber ich bin optimistisch, dass irgendwann auch mal wieder Frieden herrscht auf dieser Erde, und dann gibt’s kein Halten mehr für uns.



Aber wo haben sich denn die US Airlines erholt?

American Airlines z.B. war Ende letzten Jahres bei 18$, jetzt gerade knapp über 10! Bei Delta und United siehts nicht viel anders aus. Und die sind bei weitem nicht so durch die genannten Konflikte beeinträchtigt!