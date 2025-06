Judith Lechermann übernimmt Leitung des Asset Managements bei der Bayerischen (FOTO)

München (ots) - Judith Lechermann (32) tritt die Nachfolge von Marc Schwetlik an

und übernimmt die Leitung des Asset Managements der Bayerischen. Sie ist bereits

seit einigen Jahren im Unternehmen tätig und war zuletzt für die Bereiche M&A,

Digitalbeteiligungen und Beteiligungsmanagement verantwortlich.



"Judith Lechermann besitzt eine exzellente Expertise kombiniert mit einem tiefen

Verständnis für die Strukturen und Werte der Bayerischen", sagt Thomas Heigl,

Finanzvorstand der Bayerischen. "Ihre fachliche Stärke, ihre analytische Schärfe

und ihr unternehmerisches Denken machen sie zur idealen Besetzung für diese

zentrale Position - und zeigen, wie erfolgreich wir Talente im eigenen Haus

entwickeln können."





Die gebürtige Allgäuerin war vor ihrem Wechsel zur Bayerischen unter anderem beiPwC und KPMG tätig und hat sich seit ihrem Einstieg 2021 konsequentweiterentwickelt. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie einKapitalanlagevolumen von über 4,3 Milliarden Euro - mit dem klaren Fokus aufnachhaltige Investments, langfristige Stabilität und reale Werte."Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf meine neue Aufgabe", soLechermann. "Unser Ziel ist es, die Kapitalanlage auch in herausforderndenMärkten stabil und zukunftsgerichtet auszurichten - mit starken Ergebnissen, diedirekt zur Lebensqualität im Alter beitragen. Das ist für mich ein echterAntrieb."Neben ihrer fachlichen Qualifikation steht Lechermann auch für Dynamik undZielstrebigkeit: Als begeisterte Hobbysportlerin weiß sie, wie wichtig Ausdauerund Teamarbeit sind, um anspruchsvolle Ziele zu erreichen.Die Übergabe erfolgt in engem Schulterschluss mit Marc Schwetlik. Dieser wirddas Unternehmen ab dem 30.09. verlassen. Ab dem 1.10. übernimmt dann JudithLechermann die Gesamtverantwortung.Marc Schwetlik, der die Position zuvor 13 Jahre mit großem Engagement ausgefüllthat, verlässt die Bayerische auf eigenen Wunsch und widmet sich einer neuenHerausforderung. "Marc hat unsere Kapitalanlagestrategie über ein Jahrzehnthinweg maßgeblich geprägt. Wir danken ihm für seine langjährige, wertvolleArbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so Heigl.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und derKompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBVHolding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werdenzudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischenbundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellenBonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über demBranchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische AllgemeineAG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfallsmit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde dieVersicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6047997OTS: die Bayerische