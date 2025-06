Sparkurs - 20.000 VW-Mitarbeiter verzichten auf Jobs

AlexBiemer schrieb 16.05.25, 23:16

Kann ja jeder machen wie er will



Ich wette gar nicht! Mir egal, ob x zu y Zoll macht oder irgendwelche Kriege.



Ich habe bei 98 eingekauft. Ich warte. Fällt sie kaufe ich nach.



Ich brauche keine Blutdrucksenker, Bin kein Aktionist. Richtig, die war mal bei 260€. Ich bekomme sie für 98€. Danke an Alle die gedrückt haben. Auf die Dividende (die definitiv steigt + Aktienwert) - echt entspannt



Danke an Aktonäre, die verkauft haben. Ich wette in 3 Jahren plus 30% + Dividende.



Bayer noch mehr eingedeckt bei 17€. Gut Dividende lässt warten. Aber das in 3 Jahren Bayer verdoppelt. Von 17, denke ich auch.



Wenn nicht...juut, die Bank gibt nicht mehr und USA wird steigen (Heisst nicht bin Trump Fan). Aber nach Platzierungen da, suche ich europäische Titel. Thyssen Krupp mit Einkauf 3.99€ freut mich. Und die Autobauer kommen wieder. Zumal VW mehr ist.





Wer hat Empfehlungen für Bauindustrie? Long.