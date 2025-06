Fintech Forward kehrt nach Bahrain zurück und versammelt die einflussreichsten Führungspersönlichkeiten im Finanzsektor bei seiner dritten Veranstaltung im Oktober 2025

MANAMA, BAHRAIN / ACCESS Newswire / 3. Juni 2025 / Das Königreich Bahrain bereitet sich auf die dritte Ausgabe seiner Fachmesse Fintech Forward vor, die vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ausgerichtet wird. Für die Programmgestaltung ist die Firma Economist Impact verantwortlich. Fintech Forward ist Treffpunkt der besten und klügsten Köpfe aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Fintech sowie dem weitergefassten Finanz-Ökosystem und hat sich als führende regionale Veranstaltung etabliert, auf der Branchenpioniere, Investoren und Finanzakteure zusammenkommen, um ihr Wissen auszutauschen, Meilenstein-Erfolge zu feiern und Kontakte zu knüpfen.

Die kommende Ausgabe der Fintech Forward 2025 (FF25), der führenden Fachmesse für den Finanzdienstleistungssektor in der Region, findet am 8. und 9. Oktober in der Exhibition World Bahrain statt. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Central Bank of Bahrain ausgerichtet und von Bahrain FinTech Bay unterstützt.

Auf der zweitägigen Veranstaltung, die mit Keynotes, Podiumsdiskussionen und interaktiven Sessions aufwartet, werden die Chancen und Herausforderungen für Fintech-Unternehmen beleuchtet und bemerkenswerte Erfolge, von denen man lernen kann, vor den Vorhang geholt. Unter dem Motto „The era of integration: the maturing age of fintech“ werden auf der FF25 Fintech-Experten, Finanzunternehmen sowie Vertreter von Regierungen und Aufsichtsbehörden aus der ganzen Welt zu Gesprächen über aktuelle Themen und zum Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen zusammenkommen, um die Branche voranzubringen. Die Veranstaltung wird ein breites, branchenrelevantes Themenspektrum abdecken: den Übergang von raschem Wachstum zu nachhaltiger Reife, das Aufkommen eingebetteter Infrastrukturen und fortschrittlicher Technologien, die Schwerpunktsetzung auf Vertrauen, Regulierung und Integration gegenüber Disruption sowie die dauerhafte und verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden, staatlichen Investoren und traditionellen Banken.