Lieferketten in Gefahr? Die Lage ist ernst! - Droht BMW, Mercedes und VW ein Produktionsstopp? China hat begonnen seinen größten Trumpf im Handelsstreit mit den USA zu spielen - Seltene Erden. Mit Exportbeschränkungen verzögert Peking die Ausfuhr der Metalle. Und zwar so, dass BMW, VW & Co. in Bedrängnis kommen.