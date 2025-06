Bündnis fordert mehr Schutz vor Hitze in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts zunehmender Hitzetage in Deutschland fordern knapp 100 Organisationen und Verbände mehr Einsatz für den Schutz der Bevölkerung. Anlässlich des bundesweiten Hitzeaktionstags am 4. Juni ruft das Bündnis dazu auf, die Gefahren durch hohe Temperaturen endlich ernst zu nehmen. "Es reicht nicht, wenn wir uns auf das vorbereiten, was wir bisher hatten, wir müssen uns auf das vorbereiten, was kommen kann", sagte Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG).

Herrmann zufolge sind in Zukunft Hitzeszenarien zu erwarten, die deutlich über das hinausgehen, was wir bisher kennen. "Also Extremhitzeereignisse, die länger halten und auch höhere Temperaturen und dadurch deutlich höhere Opferzahlen bringen können."