Insider-Ausverkauf: 3 Aktien, die Manager abstoßen & 2 Kauf-Chancen

Die bisherigen Zahlen stimmen eher nachdenklich: So lässt sich im Ergebnis feststellen, dass die Insider nicht nur im April und im Mai, sondern auch seit Jahresbeginn 2025 mit einem Gesamtvolumen von 28,25 Milliarden Euro deutlich mehr Aktien verkauft haben als für 3,33 Milliarden Euro in Neukäufe flossen.

Grund könnte nicht nur die US-Zollpolitik sein, sondern die wenig verlässliche, je nach Gemütslage Hin-und-Her-Taktik des US-Präsidenten. Dies führt in den Vorstandsetagen zu Verunsicherung und Vertrauensverlust, was sich in den USA bereits in einem Investitionsrückgang niederschlägt.

Folgende Aktien wurden im Mai 2025 besonders stark verkauft:

1. Heidelberg Materials

Wie auch schon in den Vormonaten hat Aufsichtsrat und Hauptaktionär Ludwig Merckle auch im Mai über die Spohn Cement Beteiligungen GmbH wieder Aktien verkauft. Dieses Mal lag das Volumen bei 262,5 Millionen Euro. Er strebt offiziell eine breitere Vermögensaufstellung an. Die Heidelberg-Materials-Aktie ist aber auch sehr stark gestiegen und deshalb hoch bewertet.

2. Danaher

Danaher ist ein sich langfristig positiv entwickelnder Biotechnologie-, Life-Sciences- und Diagnostik-Konzern, dessen Aktien in der Vergangenheit deutlich zugelegt haben. Doch dabei kletterte auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis zwischen 2009 und 2024 von 1,41 auf 9,93 in die Höhe, während seit 2022 die Gewinne sinken.

Dies könnten Gründe sein, warum der Aufsichtsrat Steven Rales Aktien im Wert von 245,9 Millionen US-Dollar verkauft hat.

3. AppLovin

Dieses kalifornische Unternehmen ist auf softwarebasierte Plattformen zur Optimierung von Werbung und Monetarisierung digitaler Inhalte spezialisiert. Es unterstützt unter anderem Entwickler dabei, ihre Apps zu vermarkten und zu analysieren. Die Geschäftsentwicklung verläuft bisher sehr erfolgreich. So sind Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Doch auch hier notiert die Aktie mittlerweile zu einer Rekordbewertung, was ein Grund dafür sein könnte, warum Aufsichtsrat Herald Y. Chen AppLovin-Anteile im Wert von 149,8 Millionen US-Dollar verkauft hat.

Doch es gab auch signifikante Aktienkäufe :

1. Middleby

Middleby ist ähnlich wie Rational ein weltweit führender Hersteller von Küchengeräten für die Gastronomie, für private Haushalte und für die Lebensmittelverarbeitung.

Der aktivistische Investor und unabhängige Direktor Edward P. Garden hat einen Anteil von 4,9 Prozent erworben und im Mai die Position um 71,1 Millionen US-Dollar erhöht. Er drängt den Konzern unter anderem dazu, die Lebensmittelverarbeitung in ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen auszugliedern, um sich stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Aktie ist moderat bewertet.

2. UnitedHealth Group

UnitedHealth-Group-Aktien sind aufgrund verfehlter Erwartungen und einer zuvor sehr hohen Bewertung zuletzt eingebrochen. Doch die größte amerikanische Krankenversicherung wächst dennoch stetig und verfügt über eine sehr gute Marktstellung.

Nach dem Kurseinbruch notiert UnitedHealth Group heute (03.06.2025) zu Kurs-Gewinn-Verhältnis 12,8, während es im September 2024 noch bei 37,8 lag. Der neue CEO Stephen Hemsley ist von einer Kurserholung überzeugt und hat deshalb Aktien im Wert von 25 Millionen US-Dollar gekauft.

Fazit Insider

Insgesamt blicken die Manager derzeit eher skeptisch und zurückhaltend in die Zukunft. Doch vereinzelt sehen sie bei ihren Unternehmen auch günstige Einstiegsgelegenheiten und kaufen deshalb zu.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion