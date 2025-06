Börsenstart USA - 03.06. - US Tech 100 stark +0,33 %

Der Dow Jones steht bei 42.237,28 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,40 %, Boeing +1,68 %, Walt Disney +1,23 %, IBM +1,04 %, The Home Depot +0,96 %

Flop-Werte: Travelers Companies -1,08 %, Coca-Cola -0,90 %, Visa (A) -0,65 %, American Express -0,46 %, Goldman Sachs Group -0,41 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:30) bei 21.556,67 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Constellation Energy +6,27 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,06 %, Microchip Technology +2,88 %, Lululemon Athletica +2,73 %, NVIDIA +2,40 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -1,78 %, Warner Bros. Discovery (A) -1,20 %, Copart -1,09 %, PayPal -1,05 %, The Trade Desk Registered (A) -0,96 %

Der S&P 500 steht bei 5.939,09 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Dollar General Corporation +16,53 %, Constellation Energy +6,27 %, Fortive +4,36 %, Vistra +3,85 %, Dollar Tree +3,75 %

Flop-Werte: Steel Dynamics -4,00 %, Nucor -3,87 %, FactSet Research Systems -3,78 %, Kenvue -3,75 %, Texas Pacific Land -3,04 %