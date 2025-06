Jamie Dimon warnt: Steht der Anleihemarkt vor dem Kollaps?

In einem Interview mit dem Sender Fox bezeichnete Dimon die sich verschärfende Haushaltslage in den USA als "großes Thema" und "echtes Problem". Er erklärte, dass "die Anleihemärkte irgendwann eine schwere Zeit haben werden", auch wenn er nicht wisse, ob dies "in sechs Monaten oder sechs Jahren" geschehe. Dimon betonte, dass die USA Maßnahmen für Wachstum und wirtschaftsfreundliche Politik ergreifen müssten.

Am Montag hat er erneut vor Risiken am Anleihemarkt gewarnt – Experten sehen darin aber auch so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeihung: Eben durch Warnungen dieser Art, suchen die Anleger vermehrt nach anderen sicheren Häfen.

Seine Aussagen fielen mit einem Ausverkauf von US-Staatsanleihen am Montag in New York zusammen, der auf die anhaltende Sorge über ein wachsendes Haushaltsdefizit zurückzuführen ist, das sich unter der Steuerpolitik der Trump-Regierung noch weiter ausweiten könnte. Die Renditen der 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen erstmals seit drei Sitzungen infolge des Ausverkaufs, während US-Aktien gemischte Ergebnisse zeigten.

Die Handelspolitik und Unsicherheiten über Zölle verstärken die Skepsis gegenüber der Attraktivität von US-Staatsanleihen und haben in den vergangenen zwei Monaten zu einem allgemeinen Anstieg der Renditen geführt. So ist die Rendite der 10-jährigen Anleihe seit Anfang April um insgesamt 46,9 Basispunkte gestiegen, die der 30-jährigen um 60,2 Basispunkte.

Bereits zuvor hatte Dimon in deutlichen Worten vor den Folgen einer sich verschlechternden US-Haushaltssituation gewarnt. Auf einer Veranstaltung in Kalifornien sagte er: "Ihr werdet einen Riss am Anleihemarkt sehen, okay?"

Ob Dimons Prognose eines "Risses" am Anleihemarkt tatsächlich eintritt, bleibt abzuwarten.

Andere Marktteilnehmer verweisen auf die weiterhin solide Nachfrage bei US-Staatsanleihen. Dennoch werde Amerika gerade neu bewertet, was Investoren dazu veranlasse, Kapital aus den USA abzuziehen und verstärkt nach Europa und Asien umzuschichten.

Ökonom Derek Tang meint: "Der US-Anleihemarkt ist nicht mehr so widerstandsfähig wie vor fünf oder sechs Jahren: Die USA haben weiterhin viele Vorteile, aber Dimon hat recht, wenn er betont, dass die Regierung handeln muss, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der iShares USD Treasury Bond 20+yr EUR Hedged UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 2,891EUR auf Stuttgart (03. Juni 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.