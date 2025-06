Spahn warnt nach Asylurteil vor erodierendem Vertrauen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn warnt nach dem Gerichtsentscheid zur Zurückweisung von Asylsuchenden vor schwindendem Vertrauen in die Politik. "Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren mit illegaler Migration massiv überfordert", sagte der CDU-Politiker vor einer Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU in Berlin. Dies sei in jeder Kita, an jeder Schule, auf jedem Marktplatz und in jeder Kommune zu sehen. "Es ist unsere Pflicht, alles Mögliche zu tun, um diesen Zustand zu beenden, sonst erodiert das Vertrauen in die politische Mitte weiter", fügte er hinzu.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte gestern in einer Eilentscheidung festgestellt, dass die Zurückweisung dreier Somalier bei einer Grenzkontrolle am Bahnhof Frankfurt (Oder) rechtswidrig war. Ohne eine Klärung, welcher EU-Staat für einen Asylantrag der Betroffenen zuständig sei, dürften sie nicht abgewiesen werden.