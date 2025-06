HUK-COBURG erhöht Anteile bei Neodigital Autoversicherung AG schrittweise auf 100 Prozent

Coburg (ots) -



Die HUK-COBURG Holding AG stockt ihre Anteile an der im Jahr 2023 gegründeten

Neodigital Autoversicherung AG in zwei Schritten von 51 auf 100 Prozent auf. In

einem ersten Schritt hat das Unternehmen zwischenzeitlich seine Anteile bereits

auf 81 Prozent erhöht, der Erwerb der restlichen Anteile ist im laufenden Jahr

geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.





"Mit über 165.000 versicherten Fahrzeugen seit Gründung hat sich die Neodigital

Autoversicherung sehr gut im Kfz-Versicherungsmarkt etabliert", erläutert

Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher des Vorstands der HUK-COBURG Versicherungsgruppe

und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Neodigital Autoversicherung AG. "Über

dieses Unternehmen haben wir uns neue Geschäftsfelder und Kundengruppen

erschlossen", ergänzt Markus Imle, Vorstand der Neodigital Autoversicherung.

Daran gelte es anzuknüpfen und auch die White-Label-Fähigkeit mit

Kooperationspartnern genauso weiter auszubauen wie diesen zu ermöglichen, das

White-Label-Angebot für das eigene Branding bzw. für eigene Produkte zu nutzen.

"Ich bin überzeugt, dass wir durch die Anteilsaufstockung bis zum geplanten

Kompletterwerb der Neodigital Autoversicherung und die Ausrichtung als

White-Label-Anbieter das Geschäft weiter erfolgreich skalieren werden", so

Heitmann abschließend.



Über diese Transaktion hinaus werden die Neodigital Versicherung und die

Neodigital Autoversicherung gemeinsam ein Joint-Venture für IT-Dienstleistungen

aufbauen. An dem Joint Venture wird die Neodigital Autoversicherung AG 49

Prozent der Anteile, die Neodigital Versicherung AG 51 Prozent halten.



