Dr. Manfred Knof tritt DeFi Technologies als Vorsitzender von Valour und strategischer Berater bei

, zum strategischen Berater von DeFi Technologies und Vorsitzenden von Valour. Er bringt jahrzehntelange Führungserfahrung im europäischen Bank- und Finanzwesen mit. Dr. Knof wird das globale Wachstum und die institutionelle Expansion von Valour vorantreiben, indem er sein umfangreiches Branchennetzwerk nutzt, um das verwaltete Vermögen zu vergrößern, die institutionellen Beziehungen zu vertiefen und die Produkt- und Marktentwicklung zu unterstützen.

TORONTO, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich, die Ernennung von Manfred Knof, dem ehemaligen Vorsitzenden der Commerzbank AG, zum strategischen Berater von DeFi Technologies und zum Vorsitzenden seiner Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, bekannt zu geben.

Dieses Engagement ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von DeFi Technologies und Valour, den regulierten Zugang zu digitalen Assets zu erweitern. Mit einer robusten Palette von über 65 vollständig abgesicherten ETPs für digitale Vermögenswerte, die bereits an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind – darunter Xetra (Deutschland), Spotlight (Schweden) und Euronext (Paris und Amsterdam) – will Valour expandieren und weltweit ein sicheres und einfaches Engagement in digitale Vermögenswerte ermöglichen.

Als Vorsitzender von Valour wird Herr Knof seine umfangreiche Erfahrung als Führungskraft im europäischen Banken- und Finanzsektor nutzen, um das Bestreben von Valour zu unterstützen, das verwaltete Vermögen („AUM") durch institutionelle Partnerschaften mit führenden Finanzinstituten zu erhöhen. Herr Knof wird außerdem dazu beitragen, die Aktienanalyse zu erweitern und die Beziehungen zu institutionellen Anlegern zu vertiefen, um die Investorenbasis von DeFi Technologies nach dem kürzlich erfolgten Börsengang des Unternehmens an der Nasdaq zu festigen und auszubauen.