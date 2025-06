Länder beraten über Entlastung der Kommunen und Wirtschaft Die Staatsmodernisierung und die Entlastung der Kommunen ist ein Schwerpunkt der Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz Sachsens in Berlin. Die Regierungschefs der Länder treffen sich an diesem Donnerstag. Nach Angaben der Staatskanzlei in …