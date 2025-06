AlpenKlimaGipfel 2025 auf der Zugspitze

Zugspitze, Ehrwald, Tirol (ots) - Klimadialog mit Weitblick und neuen Fakten



Der dramatische Gletscherabbruch im Schweizer Lötschental hat die Auswirkungen

des Klimawandels aber auch notwendige Anpassungsstrategien im alpinen Raum

vehement in den Fokus gerückt. Vom 4. bis 5. Juni 2025 versammeln sich beim

zweiten AlpenKlimaGipfel (AKG) auf der Tiroler Seite der Zugspitze erneut

internationale Expert:innen, um sich diesen drängenden Themen zu widmen. Unter

dem Motto "Perspektiven für die alpine Welt im Wandel" werden im höchstgelegenen

TV-Studio der Alpen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche

Herausforderungen und konkrete Handlungsstrategien diskutiert - mit Blick auf

Landwirtschaft, Tourismus, Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft.



Ein zentraler Programmpunkt ist der wissenschaftliche Auftakt mit dem

"Reality-Check": Glaziolog:innen, Meteorolog:innen und Klimaforscher:innen aus

Österreich, Deutschland und der Schweiz - darunter Andrea Fischer (Glaziologin &

Wissenschaftlerin am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der ÖAW),

Marc Olefs (Leiter Department Klima-Folgen-Forschung bei GeoSphere Austria),

Lothar Bock (Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst), Harald Kunstmann

(Institute of Meteorology and Climate Research IMK-IFU, Karlsruhe Institute of

Technology (KIT), Gründungsdirektor des Zentrums für Klimaresilienz der Uni

Augsburg, ausgezeichnet mit dem Deutschen Hydrologiepreis 2024, Reuters World

Top 1000 Climate Scientists 2021) und Sven Kotlarski (Bundesamt f. Meteorologie

& Klimatologie MeteoSchweiz) diskutieren anhand aktueller Daten spürbare Folgen

des Klimawandels ebenso wie die Wirksamkeit notwendiger

Klimaanpassungsstrategien in den Alpen. Gleichzeitig werden dabei auch das neue

"Alpenklima Winterbulletin 24/25" sowie das Positionspapier des Expertenforums

"Klima.Sport.Schnee" vorgestellt.









In Summe werden im Rahmen des AlpenKlimaGipfels vier aktuelle Publikationen

vorgestellt und diskutiert, die den Wandel greifbar machen: Neben dem

Winterbulletin und dem Positionspapier stehen das "Alpenmanifest" des

AlpNet-Verbunds mit zehn Leitprinzipien für nachhaltige alpine Entwicklung sowie

eine EURAC-Studie zur Klimawahrnehmung in Südtirol im Mittelpunkt. Letztere gibt

Einblick in Emotionen, Einstellungen und mögliche gesellschaftliche

Spannungsfelder im Umgang mit der Klimakrise.



Plattform für interdisziplinären Austausch



In zahlreichen Fachgesprächen treffen sich führende Persönlichkeiten aus den

Bereichen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Medizin,

aber auch Interessensvertretungen und Verwaltung. Diskutiert wird etwa über

gesellschaftliche Polarisierung und Desinformation, über die Rolle junger

Menschen in der Klimadebatte sowie über gesundheitliche Folgen zunehmender

Hitzebelastung in den Alpen.



Tourismus, Landwirtschaft und Wirtschaft im Wandel



Einen praxisnahen Fokus legen Panels auf konkrete Anpassungsstrategien in

Tourismus, Landwirtschaft und Wirtschaft. Vertreter:innen aus Tirol, Südtirol,

Deutschland und der Schweiz zeigen auf, wie sich bestehende Modelle neu denken

lassen - von klimaresilienter Landwirtschaft über nachhaltige Tourismusangebote

bis hin zu energieeffizienter Standortentwicklung. Auch große Unternehmen und

regionale Energieversorger bringen ihre Perspektiven ein. "Nur im Austausch über

Fachgrenzen hinweg entstehen tragfähige Lösungsansätze", betont Andrea Fischer,

wissenschaftliche Leiterin des Gipfels. Das Ziel ist ein zukunftsfähiger

Alpenraum, getragen von gemeinsamem Wissen, lokaler Verantwortung und

interregionaler Zusammenarbeit.



Der Wissenschaftstalk von wetter.com zum Thema "Alpenraum zwischen Klimaschutz

und Klimaanpassung" ist am Mittwoch, 04. Juni 2025 ab 13 Uhr live auf Joyn

abrufbar - unter https://www.joyn.at/ , https://www.joyn.de/ und

https://www.joyn.ch/ .



Weitere Informationen zum Programm, den Speaker:innen, Streams und

Aufzeichnungen finden Sie unter www.alpenklimagipfel.jetzt

(https://alpenklimagipfel.jetzt/at/) .



Der AlpenKlimaGipfel wird auch 2025 wieder nach den Kriterien von "Green Event

Tirol basic" organisiert.



