Dax schwingt sich wieder über 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni hat der Dax am Dienstag etwas zugelegt und die runde Marke von 24.000 Punkten wieder überwunden. Letztlich gewann der deutsche Leitindex 0,67 Prozent auf 24.091,62 Punkte und endete damit fast auf seinem Tageshoch. Zum Rekord aus der vergangenen Woche bei rund 24.326 Punkten ist er damit nicht mehr weit entfernt. Der MDax der mittelgroßen Werte hinkte hinterher und schloss 0,06 Prozent im Plus bei 30.773,34 Punkten.

Nachdem der Dax die meiste Zeit des Handelstages unter der 24.000er-Marke notiert hatte, erhielt er am Nachmittag von der freundlichen Eröffnung an der Wall Street etwas Auftrieb. Leicht stützend wirkten sich Hoffnungen aus, dass die USA und China in Kürze auf höchster Ebene über den Handel sprechen dürften. Nach Angaben des Weißen Hauses will US-Präsident Donald Trump wahrscheinlich noch diese Woche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping telefonieren. Beide Länder hatten sich zuletzt gegenseitig beschuldigt, ein im Mai geschlossenes Handelsabkommen zu verletzen.