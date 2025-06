Ridgeline Minerals verkauft Projekt für Wolfram und kritische Metalle an Midasco Capital Corp.

Vancouver, Kanada, 3. Juni 2025 / IRW-Press / Ridgeline Minerals Corp. („Ridgeline“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FWB: 0GC0) und Midasco Capital Corp. („Midasco“) (TSX-V: MGC-H) freuen sich bekannt zu geben, dass sie am 2. Juni 2025 eine Aktienkaufvereinbarung zu marktüblichen Bedingungen (die „Vereinbarung“) abgeschlossen haben, gemäß der Midasco 100 % der Aktien von Spartan Exploration Nevada Corporation („Spartan“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Ridgeline, erwerben wird (die „vorgeschlagene Transaktion“). Spartan besitzt 244 Lode Mineral Claims (Erzgang-Claims) in White Pine County, Nevada, die als Konzessionsgebiet Eagle („Eagle“ oder das „Konzessionsgebiet“) bezeichnet werden und im Jahr 2024 durch Abstecken erworben wurden ( Abbildung 1 ).

Beim Konzessionsgebiet Eagle handelt es sich um ein Wolfram-Kupfer-Porphyr- und Skarnsystem, das eines der höchstgradigen Wolframreviere in den Vereinigten Staaten beherbergt. In den Minenbetrieben Tungstonia (Abbildung 2) und Rees (Abbildung 3) wurden zwischen 1917 und 1956¹ insgesamt 8.352 Tonnen Wolframtrioxid („W03“) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,6 bis 1,0 % gefördert. Das Konzessionsgebiet weist auch signifikante Konzentrationen von Rubidium („Rb“), Kupfer („Cu“), Silber („Ag“), Antimon („Sb“) sowie in geringem Maße Blei („Pb“) und Zink („Zn“) auf, was als Teil des größeren Metallzonierungsmusters des Porphyrsystems im gesamten Bezirk interpretiert wird.

Chad Peters, President und CEO von Ridgeline, kommentierte: „Wir haben das Konzessionsgebiet Eagle Anfang 2024 abgesteckt und das Management hat eine gründliche Bewertung unserer Optionen vorgenommen, um den Wert dieses einzigartigen Projekts für die Aktionäre von Ridgeline zu maximieren. Das Konzessionsgebiet Eagle ist eines der höchstgradigen, in der Vergangenheit produzierenden Wolframreviere in den Vereinigten Staaten und angesichts des steigenden Bedarfs an kritischen Mineralien in den USA sind wir der Ansicht, dass Eagle am besten in einem eigenständigen börsennotierten Unternehmen aufgehoben wäre, das sich auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien konzentrieren wird.“

Herr Peters fährt fort: „Ridgeline wird sich weiterhin auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Edel- und Basismetall-Explorationsportfolios konzentrieren und gleichzeitig die Partnerschaften des Unternehmens mit South32 und Nevada Gold Mines unterstützen. Wir freuen uns, der größte Aktionär von Midasco zu werden, da wir bestrebt sind, durch Entdeckungen Shareholder-Value zu schaffen, und diese Transaktion ergänzt unser wachsendes Portfolio um ein weiteres Element.“

William Pettigrew, CEO von Midasco, sagte: „Nach der Prüfung zahlreicher Explorationsprojekte freut sich Midasco, mit Ridgeline eine Vereinbarung über den Erwerb des Konzessionsgebietes Eagle getroffen zu haben, die ein beträchtliches Explorationspotenzial aufweist und unser zukünftiges Vorzeigeprojekt werden wird.“

Die Bedingungen der Vereinbarung umfassen:

- Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange wird Midasco an Ridgeline Stammaktien (die „Gegenleistungsaktien“) ausgeben, und zwar wie folgt:

Zum Zeitpunkt des Abschlusses 5.830.466 Gegenleistungsaktien, die 19,9 % der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Midasco entsprechen; und

Am einjährigen Jahrestag des Abschlussdatums, Gegenleistungsaktien entsprechend dem niedrigeren Wert von: (i) 5.000.000; und (ii) einer solchen Anzahl von Gegenleistungsaktien, die dazu führen würde, dass Ridgeline 19,9 % der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Midasco hält.

Ridgeline wird außerdem eine 1%ige NSR-Royalty (Net Smelter Return) auf das Konzessionsgebiet gewährt sowie auf alle zusätzlichen Landflächen, die innerhalb eines Bereichs von 2 Meilen um das Konzessionsgebiet herum abgesteckt werden.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion beabsichtigt Midasco, bei der TSX Venture Exchange (die „Börse“) eine Reaktivierung seiner Notierung zu beantragen, um ein Tier-2-Bergbauemittent an der TSXV zu werden (die „Reaktivierung“). Darüber hinaus wird erwartet, dass Midasco seinen Namen in „Spartan Metals Corp.“ und gleichzeitig sein Börsenkürzel ändern wird, was alles in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Börse erfolgt. Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion sind keine Vermittlungsprovisionen zu zahlen.

Die am Abschlusstag ausgegebenen Gegenleistungsaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Darüber hinaus unterliegen die Aktien einer vertraglichen Übertragungsbeschränkung für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Abschlussdatum, wobei jeden Monat 1/12 der Wertpapiere an Ridgeline freigegeben wird, vorbehaltlich einer Beschleunigung nach alleinigem Ermessen des Unternehmens.

Die vorgeschlagene Transaktion und die Reaktivierung müssen noch von der Börse genehmigt werden.

Abbildung 1: Karte mit der Lage der Claim-Blöcke Rees und Tungstonia, die zusammen das Projekt Eagle bilden.

Abbildung 2: Übersichtskarte des Claim-Blocks Tungstonia mit Hervorhebung der in der Vergangenheit produzierenden Mine Tungstonia (Gänge 1-5). Es besteht weiterhin ein erhebliches Potenzial für die Erweiterung der Gänge 1-5 in Streich- und Fallrichtung.

Abbildung 3: Übersichtskarte des Claim-Blocks Rees mit Hervorhebung der in der Vergangenheit produzierenden Minen Rees (W-Ag) und Antelope (Cu-Ag±Sb). Bei Antelope steht die hochgradige Cu-Ag-Sb-Mineralisierung im Zusammenhang mit einer Tetrahedrit-Mineralisierung.

*Stichproben sind ausgewählte Proben und repräsentieren möglicherweise nicht die tatsächliche zugrundeliegende Mineralisierung.

QAQC-Verfahren

Die Proben werden an American Assay Laboratories (AAL) in Sparks, Nevada -ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das vom Unternehmen unabhängig ist - geschickt. Unabhängige Kontrollproben werden an Paragon Geochemical Labs (PAL) in Sparks, Nevada, gesandt. Die Proben werden mit branchenüblichen Vorbereitungsmethoden aufbereitet und mit den Methoden FA-PB30-ICP (Au; 30-g-Brandprobe) und ICP-5AM48 (Analyse auf 48 Elemente; 5-Säurenaufschluss/ICP-MS an 0,5 g) bei AAL sowie mit Photonentest (Au-Ag, 500 g) bei Paragon analysiert. AAL und Paragon führen auch ihre eigenen internen Duplikatanalysen an grobkörnigem Material und Gesteinspulver durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Das QA/QC-Programm von Ridgeline umfasst das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Blindproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Michael T. Harp, Vice President, Exploration.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden unter Aufsicht von Michael T. Harp, CPG, Vice President, Exploration des Unternehmens, erstellt und von ihm geprüft. Herr Harp ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Project.

Über Ridgeline Minerals Corp.

Ridgeline Minerals ist ein entdeckungsorientiertes Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam und einem 200 km2 umfassenden Explorationsportfolio mit sieben Projekten in Nevada, USA. Das Unternehmen verfolgt bei der Exploration einen Hybridansatz mit einer Mischung aus Explorationsprojekten, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden (Big Blue, Atlas, Bell Creek und Coyote), sowie zwei Earn-in-Explorationsvereinbarungen mit Nevada Gold Mines für seine Projekte Swift und Black Ridge und eine dritte Earn-in-Vereinbarung mit South32 für sein Projekt Selena. Weitere Informationen über Ridgeline finden Sie unter www.ridgelineminerals.com.

Für das Board von Ridgeline

„Chad Peters“

President & CEO

Weitere Informationen:

Chad Peters, P.Geo.

President, CEO & Direktor

Ridgeline Minerals Corp.

+1 775 304 9773

cpeters@ridgelineminerals.com

Für das Board von Midasco

„William Pettigrew“

CEO

Weitere Informationen:

William Pettigrew

Chief Executive Officer

Midasco Capital Corp.

+1 604-313-8585

wcpettigrew@icloud.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen die „zukunftsgerichteten Informationen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der erwartete Nutzen der Earn-in-Vereinbarung und der darin erwogenen Transaktion. Die Wörter „Potenzial“, „antizipieren“, „signifikant“, „Entdeckung“, „prognostizieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „planen“, „historisch“ und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung haben Ridgeline und Midasco mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, der Annahmen, dass die Genehmigung der geplanten Transaktion und Reaktivierung durch die TSX Venture Exchange vorbehaltlich regulärer Bedingungen zeitgerecht gewährt wird; dass die aktuellen Ziele hinsichtlich des Projekts erreicht werden können und dass seine anderen Unternehmensaktivitäten wie erwartet verlaufen werden, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass alle erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Ridgeline und Midasco wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Verzögerungen, Risiken im Zusammenhang mit historischen Daten, die vom Unternehmen nicht verifiziert wurden, sowie jene Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Ridgeline und Midasco erörtert werden. Obwohl Ridgeline und Midasco versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die sich auf die Unternehmen auswirken und dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen Ridgeline und Midasco keine Verpflichtung, Revisionen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

Quelle¹: NBMG Open File Report 91-1 https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/446833.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Ridgeline Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 0,127EUR auf Lang & Schwarz (03. Juni 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.