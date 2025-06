US-Halbleiter stark - Broadcom-Rekord dank KI-Fantasie

NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat dem US-Halbleitersektor am Dienstag Auftrieb gegeben. Bei den Aktien von Broadcom reichte es sogar für ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen mit der Auslieferung einer neuen Version seiner Switch-Chips für Rechenzentren begonnen hat. Damit will Broadcom eine größere Rolle auf dem boomenden KI-Markt spielen.

Zuletzt zählten die Titel mit einem Plus von 2,6 Prozent auf rund 255 US-Dollar zu den größten Gewinnern im technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 . Für die Aktien des Branchenkollegen und KI-Giganten Nvidia ging es um gut 3 Prozent auf 141,70 Dollar bergauf. Noch deutlichere Gewinne verzeichneten die Branchenwerte Micron und On Semiconductor . Spitzenreiter im Nasdaq 100 war Microchip Technology mit einem Kursanstieg um 6 Prozent.