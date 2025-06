PAN GLOBAL BEGRÜSST DIE GENEHMIGUNG DER ANGRENZENDEN LOS-FRAILES-MINE DURCH GRUPO MEXICO

VANCOUVER, BC, 3. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) gibt heute bekannt, dass die andalusische Regierung den Sanierungsplan und die Abbaugenehmigung für Minera Los Frailes zur Erschließung der Untertage-Mine Los Frailes neben dem zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiffprojekt Escacena („Escacena") von Pan Global im Süden Spaniens genehmigt hat. Minera Los Frailes ist im Besitz von Grupo México (97,31 %) und Magtel (2,69 %). Grupo México ist der viertgrößte Kupferproduzent der Welt, gemessen am Volumen.

Das Escacena Project von Pan Global befindet sich in strategisch günstiger Lage neben der Mine Minera Los Frailes

Die Erteilung der Abbaugenehmigung bestätigt erneut den Status Andalusiens als weltweit führender Standort für den Bergbau. Das Zink-, Kupfer-, Blei- und Silberbergbauprojekt Los Frailes wird voraussichtlich erhebliche Investitionen und Arbeitsplätze in der Region schaffen.

„Dieser Meilenstein für unsere Nachbarn bei Minera Los Frailes unterstreicht die Stärke des Genehmigungsumfelds in Andalusien und bekräftigt die strategisch günstige Lage unseres zu 100 % unternehmenseigenen Escacena Project", erklärte Tim Moody, President und CEO von Pan Global. „Mit unserer Kupferentdeckung in La Romana, die sich unmittelbar westlich der geplanten Mine Los Frailes befindet, ist Pan Global einzigartig positioniert, um von erhöhten regionalen Investitionen, Infrastrukturverbesserungen und anderen Synergien zu profitieren. Die Los Frailes-Mine wird eine bedeutende neue Minenerschließung mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von 20 Jahren und einer Anlage zur Produktion von Zink-, Blei- und Kupferkonzentraten sein."

La Romana beherbergt eine oberflächennahe Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte mit hervorragender Metallurgie und Eigenschaften, die für eine potenzielle Tagebauerschließung günstig sind. Dies unterstützt die Strategie von Pan Global, ein bedeutendes, kostengünstiges und nachhaltiges Kupferprojekt in einem Bergbaugebiet der Kategorie 1 voranzutreiben. Das Vorkommen in La Romana kann in mehreren Bereichen noch erweitert werden, und auch die zahlreichen anderen Ziele im Projektgebiet Escacena bieten erhebliches Aufwärtspotenzial.