BAADER BANK stuft DocMorris auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris im Zuge der verbesserten finanziellen Stabilität der Online-Apotheke von "Reduce" auf "Add" hochgestuft. Das Kursziel habe er aufgrund der mit der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung gestiegenen Aktienzahl von 19 auf 10 Franken angepasst, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 13:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 9,473EUR auf Lang & Schwarz (03. Juni 2025, 19:32 Uhr) gehandelt.