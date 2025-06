Thyssenkrupp Nucera erhält Auftrag für Planungsstudie eines Großprojekts

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat einen Großauftrag zur Planung einer Elektrolyseanlage an Land gezogen. So soll der Konzern eine sogenannte Front-End-Engineering- und Designstudie (FEED) für ein groß angelegtes Wasserstoffprojekt in Europa durchführen, wie Thyssenkrupp Nucera am Dienstagabend in Dortmund mitteilte. Die geplante Wasserelektrolyseanlage soll eine Kapazität von rund 600 Megawatt haben. Der Auftraggeber möchte derzeit ungenannt bleiben, will den Wasserstoff aber zur Versorgung von Industriekunden in der Schwerindustrie einsetzen. 2026 sei eine Investitionsentscheidung vorgesehen, hieß es. Die im SDax notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nachbörslich mehr als 3 Prozent zu gegenüber dem Xetra-Schluss./men/gl