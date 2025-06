Börsen Update USA - 03.06. - US Tech 100 stark +0,89 %

Der Dow Jones steht bei 42.512,10 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,02 %, Boeing +2,26 %, Chevron Corporation +2,03 %, Caterpillar +1,91 %, 3M +1,87 %

Flop-Werte: Coca-Cola -0,67 %, Unitedhealth Group -0,25 %, Verizon Communications -0,06 %, Visa (A) +0,09 %, Johnson & Johnson +0,10 %

Der US Tech 100 steht bei 21.675,98 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +9,82 %, Microchip Technology +6,74 %, Lululemon Athletica +5,29 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,69 %, Micron Technology +4,56 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -1,11 %, Keurig Dr Pepper -0,42 %, AppLovin Registered (A) -0,23 %, Xcel Energy -0,19 %, Coca-Cola Europacific Partners -0,13 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.972,72 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: Dollar General Corporation +15,71 %, ON Semiconductor +9,82 %, Microchip Technology +6,74 %, APA Corporation +5,74 %, Enphase Energy +5,65 %

Flop-Werte: Kenvue -5,59 %, FactSet Research Systems -4,90 %, CME Group Registered (A) -2,52 %, Mid-America Apartment Communities -1,73 %, Bunge Global -1,39 %