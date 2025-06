Devisen Euro leidet unter überraschend deutlich gesunkener Inflation Der Euro ist am Dienstag von Inflationsdaten aus der Eurozone belastet worden. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung in New York 1,1372 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1386 (Montag: 1,1419) Dollar …