Connor, Clark & Lunn Financial Group erweitert ihre UCITS-Plattform um zwei zusätzliche quantitative Aktienstrategien für Nicht-US-Anleger

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Die Connor, Clark & Lunn Financial Group ("CC&L

Financial Group") gab die jüngste Erweiterung des Connor, Clark & Lunn UCITS

ICAV durch die Aufnahme einer globalen Small-Cap-Aktienstrategie und einer

globalen Aktienstrategie bekannt. Die beiden Strategien werden vom Quantitative

Equity Team von Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. verwaltet.

("CC&L Investment Management").



Die Global Small Cap Equity Strategie und die Global Equity Strategie nutzen den

quantitativen Investmentprozess von CC&L Investment Management. Beide Strategien

zielen darauf ab, ihre Benchmarks, den MSCI ACWI Small Cap Index (netto) bzw.

den MSCI ACWI Index (netto), über einen Marktzyklus hinweg zu übertreffen.





CC&L Investment Management ist die älteste und größte Tochtergesellschaft derCC&L Financial Group, die ihren Hauptsitz in Vancouver, Kanada, hat. DieAnlagelösungen des 1982 gegründeten Unternehmens umfassen Aktien,festverzinsliche Papiere und alternative Anlagen, darunter Portable Alpha,marktneutrale und Absolute Return-Strategien.Die systematischen Anlagestrategien des Quantitative Equity Teams (das "Q-Team")zielen darauf ab, in unterschiedlichen Marktumgebungen einen Mehrwert zuschaffen. Der quantitative Anlageprozess des Q-Teams entwickelt sich ständigweiter, mit neuen Alpha-Erkenntnissen und innovativen technologischen Lösungen.Das Q-Team umfasst 80 Anlageexperten und wird von Jennifer Drake und StevenHuang geleitet. "Wir verwalten seit über 20 Jahren quantitative Portfolios undhaben unseren Prozess kontinuierlich verbessert, um für unsere Kunden Ergebnissezu erzielen", sagt Jennifer Drake. "Wir freuen uns, unsere Plattform zuerweitern und mehr unserer Strategien für europäische Investoren zugänglich zumachen."Über Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. (CC&L Investment Management) isteine der größten unabhängigen, partnerschaftlich geführtenVermögensverwaltungsgesellschaften in Kanada. CC&L Investment Management wurdevor über vier Jahrzehnten gegründet und bietet eine breite Palette vonAnlagestrategien an, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ausgewogeneund alternative Lösungen, darunter Portable Alpha, marktneutrale und AbsoluteReturn-Strategien. CC&L Investment Management ist eine Tochtergesellschaft derConnor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. mit einem verwalteten Vermögen vonüber 54 Milliarden US-Dollar.Informationen zu Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CC&L Financial Group) ist eineunabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit mehreren Tochtergesellschaften,