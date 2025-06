Die modulare 20 MWh C&I-Lösung von Sigenergy definiert die nächste Generation der Energiespeicherung

Burgas, Bulgarien (ots/PRNewswire) - Sigenergy brachte fast 300 globale

Energieexperten in Burgas zusammen, um die Zukunft der gewerblichen und

industriellen (C&I) Energiespeicherung zu erkunden. Ein wichtiger Höhepunkt der

Veranstaltung war der Besuch eines wegweisenden 20-MWh-Projekts in Malko

Tarnovo, das von Sigenergy's modularem C&I-Batteriespeichersystem (BESS)

betrieben wird. Das Projekt verdeutlicht die Skalierbarkeit und die praktischen

Auswirkungen der Speichertechnologie der nächsten Generation.



In Zusammenarbeit mit Trakia MT Ltd, einem führenden bulgarischen

Solarunternehmen, wurde das System auf einem Solarpark installiert und besteht

aus 90 Sigenergy C&I Hybrid-Wechselrichtern in Kombination mit der modularen

Speicherlösung SigenStack.







Aufgabe gemacht, den globalen Übergang zu sauberer Energie mit innovativen und

skalierbaren Speicherlösungen zu beschleunigen. Dieses Projekt ist ein Beispiel

dafür, wie fortschrittliche Batteriesysteme das Unternehmenswachstum und die

Dekarbonisierung in verschiedenen Branchen vorantreiben können."



Modularität verändert die C&I Energiespeicherung



SigenStack führt einen wirklich modularen Ansatz für die Energiespeicherung in

der Gebäudetechnik ein - sperrige Containersysteme werden durch stapelbare

12-kWh-Batteriepakete ersetzt. Dank der Plug-and-Play-Anschlüsse und der

werkzeuglosen Installation macht das System komplexe Verkabelungen, Kräne und

schwere Maschinen überflüssig.



Dank dieses Konzepts konnte das gesamte 20-MWh-System in nur 10 Tagen

installiert und innerhalb von 2 Tagen vollständig in Betrieb genommen werden.

Galina Peycheva-Miteva, Inhaberin von Trakia MT Ltd., bemerkte: "Die

Installation verlief unglaublich reibungslos - eher wie das Zusammensetzen von

Bauklötzen als der Aufbau einer industriellen Infrastruktur. Dieses modulare

Design ist ein entscheidender Fortschritt für den Sektor der Energiespeicherung

für C&I."



Sicherheitstechnik auf Packungsebene



Die C&I BESS-Lösungen von Sigenergy setzen neue Maßstäbe für die

Systemsicherheit. Das Herzstück dieser Innovation ist das SigenStack-System, das

auf allen Ebenen auf Sicherheit ausgelegt ist. Jedes 12-kWh-Batteriepaket ist

mit sechs Schutzschichten versehen: Temperatursensoren, interne

Feuerlöschanlagen, Aerogel-Isolierung, Dekompressionsventile,

hochtemperaturbeständige Isolierkissen und Rauchmelder. Diese Konfiguration

ermöglicht eine frühzeitige Erkennung eines thermischen Durchgehens auf der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy, kommentierte: "Sigenergy hat es sich zurAufgabe gemacht, den globalen Übergang zu sauberer Energie mit innovativen undskalierbaren Speicherlösungen zu beschleunigen. Dieses Projekt ist ein Beispieldafür, wie fortschrittliche Batteriesysteme das Unternehmenswachstum und dieDekarbonisierung in verschiedenen Branchen vorantreiben können."Modularität verändert die C&I EnergiespeicherungSigenStack führt einen wirklich modularen Ansatz für die Energiespeicherung inder Gebäudetechnik ein - sperrige Containersysteme werden durch stapelbare12-kWh-Batteriepakete ersetzt. Dank der Plug-and-Play-Anschlüsse und derwerkzeuglosen Installation macht das System komplexe Verkabelungen, Kräne undschwere Maschinen überflüssig.Dank dieses Konzepts konnte das gesamte 20-MWh-System in nur 10 Tageninstalliert und innerhalb von 2 Tagen vollständig in Betrieb genommen werden.Galina Peycheva-Miteva, Inhaberin von Trakia MT Ltd., bemerkte: "DieInstallation verlief unglaublich reibungslos - eher wie das Zusammensetzen vonBauklötzen als der Aufbau einer industriellen Infrastruktur. Dieses modulareDesign ist ein entscheidender Fortschritt für den Sektor der Energiespeicherungfür C&I."Sicherheitstechnik auf PackungsebeneDie C&I BESS-Lösungen von Sigenergy setzen neue Maßstäbe für dieSystemsicherheit. Das Herzstück dieser Innovation ist das SigenStack-System, dasauf allen Ebenen auf Sicherheit ausgelegt ist. Jedes 12-kWh-Batteriepaket istmit sechs Schutzschichten versehen: Temperatursensoren, interneFeuerlöschanlagen, Aerogel-Isolierung, Dekompressionsventile,hochtemperaturbeständige Isolierkissen und Rauchmelder. Diese Konfigurationermöglicht eine frühzeitige Erkennung eines thermischen Durchgehens auf der