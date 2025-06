Endeavour Silver bestätigt im Rahmen seines Bohrprogramms 2024/2025 bei Pitarrilla weiterhin hochgradige Strukturen

Wichtigste Bohrergebnisse aus dem Erzgang Casas Blancas

- 1.127 g/t Ag, 1,40 % Pb und 4,36 % Zn - 1.319 g/t AgÄq - über eine geschätzte wahre Mächtigkeit (ETW) von 2,08 m, einschließlich 4.630 g/t Ag, 2,26 % Pb und 3,49 % Zn - 4.814 g/t AgÄq - über 0,20 m ETW in Bohrloch BPD-505

- 893 g/t Ag, 2,06 % Pb und 2,56 % Zn - 1.038 g/t AgÄq - über 3,97 m ETW, einschließlich 5.090 g/t Ag, 9,22 % Pb und 0,84 % Zn - 5.363 g/t AgÄq - über 0,23 m ETW in Bohrloch BPD-506

- 232 g/t Ag, 1,05 % Pb und 8,79 % Zn - 573 g/t AgÄq - über 4,10 m ETW, einschließlich 973 g/t Ag, 2,47 % Pb und 33,94 % Zn - 2.246 g/t AgÄq - über 0,46 m ETW in Bohrloch BPD-501

Wichtigste Bohrergebnisse aus dem Erzgang Danna

- 2.481 g/t Ag, 2,39/% Pb und 4,57/% Zn - 2.707 g/t AgÄq - über 1,03 m ETW, einschließlich 4.520 g/t Ag, 4,35 % Pb und 7,96 % Zn - 4.918 g/t AgÄq - über 0,54 m ETW in Bohrloch BPU-005

- 307 g/t Ag, 2,11 % Pb und 2,26 % Zn - 443 g/t AgÄq - über 5,22 m ETW, einschließlich 1.020 g/t Ag, 14,30 % Pb und 14,25 % Zn - 1.904 g/t AgÄq - über 0,52 m ETW in Bohrloch BPU-014

- 322 g/t Ag, 1,57 % Pb und 3,65 % Zn - 493 g/t AgÄq - über 7,37 m ETW, einschließlich 922 g/t Ag, 6,43 % Pb und 12,55 % Zn - 1.538 g/t AgÄq - über 0,55 m ETW in Bohrloch BPU-019

Wichtigste Bohrergebnisse aus dem Erzgang Victoria

- 221 g/t Ag, 2,98 % Pb und 6,39 % Zn - 527 g/t AgÄq - über 2,34 m ETW, einschließlich 495 g/t Ag, 6,91 % Pb und 15,75 % Zn - 1.238 g/t AgÄq - über 0,30 m ETW in Bohrloch BPU-017

- 643 g/t Ag, 5,81 % Pb und 6,93 % Zn - 1.043 g/t AgÄq - über 1,51 m ETW, einschließlich 1.015 g/t Ag, 9,15 % Pb und 8,78 % Zn - 1.569 g/t AgÄq - über 0,91 m ETW in Bohrloch BPU-018

Wichtigste Bohrergebnisse von Manto Pitarrilla

- 129 g/t Ag, 0,84 % Pb und 2,55 % Zn - 242 g/t AgÄq - über 247 m, einschließlich 716 g/t Ag, 4,19 % Pb und 6,61 % Zn - 1.062 g/t AgÄq - über 1,00 m sowie 2.680 g/t Ag, 24,03 % Pb und 18,90 % Zn - 3.987 g/t AgÄq - über 0,60 m in Bohrloch BPU-022

Abkürzungen: g/t: Gramm pro Tonne; Ag: Silber; Pb: Blei; Zn: Zink; ETW: geschätzte wahre Mächtigkeit; m: Meter. Die Silberäquivalente wurden anhand der Preise von 26 $/Unze Silber, 1,00 $/Pfund Blei und 1,35 $/Pfund Zink berechnet. Gold und Kupfer kommen in variablen Mengen vor, wurden jedoch nicht in die AgÄq-Berechnung einbezogen.

Bohrungen im Zusammenhang

Die vereinfachte Geologie der Lagerstätte Pitarrilla umfasst drei mineralisierte Bereiche (Abbildung 5).

Oberes Vulkangestein, hauptsächlich andesitische Zusammensetzung Konglomerat (Manto Pitarrilla), flachliegend, schichtgebunden mit massiver Verdrängungsmineralisierung Untere Meeressedimente

Darüber hinaus wurden mindestens vier Erzgänge (Casas Blancas, Victoria, Danna und Palmito) und zwei Intrusionsgänge mit einer Sulfidmineralisierung (Cuchara und Pena) identifiziert. Die Bohrungen haben bestätigt, dass alle Strukturen ihren Ursprung unterhalb der Meeressedimente haben, sich durch Manto Pitarrilla und in das obere Vulkangestein erstrecken. Diese Feeder-Strukturen bleiben in der Tiefe offen.

Zwischen September 2024 und April 2025 wurden weitere 31 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 11.200 Meter niedergebracht. 12 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.360 Meter wurden von der Oberfläche aus niedergebracht, und 19 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.839 Meter wurden von Bohrstationen unter Tage niedergebracht. Der Erzgang Danna lieferte den mächtigsten mineralisierten Abschnitt mit Ergebnissen von bis zu 7,4 Metern geschätzter wahrer Mächtigkeit aus Bohrloch BPU-019, während zwei der drei Bohrlöcher, die Casas Blancas durchteuften, wirtschaftliche Gehalte über 4,0 Meter geschätzter wahrer Mächtigkeit lieferten (BPD-501 und BPD-506).

Das Bohrloch BPU-022 wurde in einem flachen Winkel (-22,5 Grad) durch den horizontal liegenden Manto Pitarrilla niedergebracht und lieferte 247 m (scheinbare Mächtigkeit) mit 254 g/t AgÄq (siehe Abbildung 5). Aufgrund der unregelmäßigen Geometrie des Manto Pitarrilla ist die wahre Mächtigkeit variabel; jedoch basierend auf den Bohrdaten wird die Mächtigkeit auf etwa 400 Meter und in einigen Teilen die Höhe auf bis auf 100 Meter geschätzt.

Tabelle 1. Ergebnisse der obertägigen Diamantbohrungen

Bohrloch Struktur von bis wahre Mächtigkeit Au Ag Cu Pb Zn AgÄq (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) BPD-501 Casas Blancas 361,50 367,20 4,10 0,05 232 0,04 1,05 8,79 573 einschl. 362,75 363,35 0,46 0,12 973 0,08 2,47 33,94 2.246 Norma 406,80 410,10 2,84 0,10 302 0,04 1,72 1,75 410 einschl. 407,90 408,50 0,52 0,07 442 0,08 2,66 3,05 621 BPD-505 Hangendes Casas Blancas 211,65 218,30 3,43 0,06 272 0,04 0,46 5,77 489 einschl. 216,90 217,30 0,21 0,72 641 0,05 0,83 28,00 1.660 Casas Blancas 224,00 228,00 2,08 0,13 1,127 0,05 1,40 4,36 1.319 einschl. 225,70 226,10 0,20 0,07 4,630 0,18 2,26 3,49 4.814 Projektion Norma 305,80 309,95 3,08 0,06 235 0,04 1,01 1,41 311 einschl. 307,30 308,00 0,52 0,08 354 0,04 0,94 0,54 398 Victoria 374,55 377,10 1,08 0,02 65 0,10 0,99 1,55 146 einschl. 375,55 376,00 0,19 0,04 72 0,12 1,37 1,71 169 BPD-506 Casas Blancas 209,00 218,40 3,97 0,04 893 0,04 2,06 2,56 1.038 einschl. 212,00 212,55 0,23 0,15 5,090 0,08 9,22 0,84 5.363 Projektion Norma 362,55 364,35 1,20 0,17 188 0,01 0,65 0,46 221 einschl. 362,55 363,20 0,43 0,41 319 0,02 1,39 0,69 380 Victoria 436,50 444,00 3,64 0,17 565 0,05 1,30 1,47 652 einschl. 439,50 441,00 0,73 0,28 1,350 0,11 2,15 3,22 1.521

*Die Bohrlöcher BPD-502, BPD-503, BPD-504, BPD-507, BPD-508, BPD-509, BPD-510, BPD-511 und BPD-512 lieferten keine bedeutenden Ergebnisse.

Tabelle 2. Ergebnisse der untertägigen Diamantbohrungen, Erzgangabschnitte

Bohrloch Struktur von bis wahre Mächtigkeit Au Ag Cu Pb Zn AgÄq (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) BPU-004 Projektion Casas Blancas 181,25 183,50 1,69 0,07 170 0,91 0,05 0,89 203 einschl. 181,45 182,00 0,41 0,01 243 1,56 0,07 2,92 349 Palmito 248,90 251,00 1,46 0,48 76 0,02 0,30 0,82 113 einschl. 249,80 250,05 0,17 0,20 583 0,08 2,24 6,37 869 Hangendes Danna 269,25 271,00 1,69 0,00 103 0,24 0,63 1,89 187 einschl. 269,25 269,95 0,68 <0,005 135 0,44 0,63 1,95 221 Projektion Danna 316,15 317,70 1,25 0,00 82 0,01 0,18 0,24 96 Victoria 359,80 361,10 1,10 0,00 84 0,01 0,29 0,12 95 BPU-005 Palmito 163,55 164,95 1,32 0,31 134 0,01 0,56 0,80 177 einschl. 163,55 164,20 0,61 0,63 170 0,01 1,17 0,86 232 Danna 340,35 341,40 1,03 0,13 2,481 1,18 2,39 4,57 2.707 einschl. 340,85 341,40 0,54 0,22 4,520 2,14 4,35 7,96 4.918 BPU-006 Projektion Palmito 184,45 185,95 1,30 0,01 31 0,02 0,18 0,76 63 Hangendes Danna 246,85 248,50 1,65 0,02 175 0,03 1,89 3,28 342 einschl. 247,75 248,50 0,75 0,05 124 0,07 1,47 6,58 397 Danna 278,20 280,50 2,22 0,03 189 0,14 2,09 2,84 345 einschl. 280,30 280,50 0,19 0,23 1,780 1,03 21,00 14,35 2.845 Victoria 348,65 350,50 1,37 0,02 132 0,03 1,27 1,43 216 einschl. 350,30 350,50 0,17 0,13 915 0,24 9,30 9,07 1.483 BPU-007 Projektion Palmito 85,10 90,40 3,04 0,01 150 0,11 1,72 4,77 365 einschl. 90,05 90,40 0,33 0,03 579 0,07 7,25 6,41 998 Danna 170,00 171,50 0,96 0,04 78 0,10 0,37 0,61 110 einschl. 171,20 171,50 0,19 0,17 354 0,43 1,66 2,72 494 Projektion Victoria 327,85 333,60 3,69 0,13 214 0,03 0,62 1,11 270 einschl. 327,85 329,05 0,88 0,35 364 0,07 1,18 2,24 475 BPU-008 Palmito 78,70 80,45 1,60 0,18 403 0,02 3,15 2,09 561 einschl. 79,45 80,45 0,91 0,15 555 0,02 5,00 2,20 765 Projektion Danna 122,80 123,75 0,95 0,03 53 0,01 0,35 2,63 156 einschl. 122,80 123,75 0,95 0,03 53 0,01 0,35 2,63 156 BPU-009 Palmito 60,90 62,45 1,55 0,00 13 0,02 0,02 8,51 317 einschl. 61,70 61,90 0,20 <0,005 21 0,02 0,03 14,40 535 Danna 187,05 188,20 1,08 1,05 126 0,00 0,44 0,16 144 einschl. 187,60 188,20 0,56 1,28 208 0,00 0,67 0,28 236 Victoria 222,35 223,50 1,08 0,12 304 0,04 3,54 3,04 506 einschl. 222,55 222,75 0,19 0,44 1,605 0,17 19,58 9,01 2.442 Liegendes Victoria 279,35 281,25 1,22 0,51 34 0,02 0,22 2,65 134 einschl. 280,35 281,25 0,58 1,04 46 0,02 0,41 3,27 173 BPU-010 Palmito 59,05 60,55 1,36 0,00 9 0,01 0,03 6,05 225 einschl. 59,05 59,70 0,59 <0,005 11 0,01 0,04 6,76 253 Danna 166,65 167,75 1,00 0,36 11 0,00 0,05 0,03 13 einschl. 166,65 166,95 0,27 0,86 26 0,00 0,11 0,02 29 BPU-011 Palmito 47,60 51,00 3,06 0,02 58 0,02 0,19 9,64 407 einschl. 47,60 48,20 0,54 0,03 61 0,06 0,21 34,75 1.303 Danna 182,20 184,05 1,09 0,97 13 0,00 0,08 0,04 17 einschl. 183,45 184,05 0,35 2,85 23 0,00 0,03 0,03 25 Victoria 302,65 304,30 1,48 0,04 317 0,04 4,84 3,30 562 einschl. 302,65 303,00 0,31 0,09 1,000 0,10 15,25 7,52 1.670 BPU-012 Palmito 92,10 93,85 1,15 0,47 69 0,02 0,45 5,80 288 einschl. 93,10 93,85 0,49 0,32 116 0,03 0,74 8,65 443 Danna 182,60 184,60 1,00 0,01 6 0,00 0,07 0,15 14 BPU-013 Palmito 68,50 69,85 1,33 0,22 56 0,03 0,07 2,43 145 einschl. 69,05 69,85 0,79 0,29 55 0,04 0,08 3,00 164 Danna 155,20 156,55 1,00 0,18 81 0,04 0,62 1,35 146 einschl. 156,00 156,55 0,41 0,34 136 0,04 1,18 2,49 256 BPU-014 Palmito 94,90 96,00 1,01 0,15 87 0,09 0,37 4,84 270 einschl. 95,25 96,00 0,69 0,14 84 0,09 0,33 5,60 292 Danna 226,60 232,15 5,22 0,12 307 0,14 2,11 2,26 443 einschl. 226,60 227,15 0,52 0,93 1,020 0,28 14,30 14,25 1.904 BPU-015 Palmito 85,00 86,20 0,95 0,06 18 0,02 0,06 2,81 120 einschl. 85,00 85,35 0,28 0,09 18 0,03 0,03 6,61 254 Danna 267,80 272,25 3,41 0,07 368 0,10 1,72 3,33 532 einschl. 270,40 271,40 0,77 0,11 846 0,28 0,48 6,87 1.103 BPU-016 Palmito 87,50 89,25 1,08 0,28 90 0,04 0,60 7,80 383 einschl. 87,50 88,25 0,46 0,59 70 0,04 0,48 12,10 514 Danna 271,20 274,15 1,47 0,03 49 0,02 0,99 3,44 197 einschl. 271,20 271,45 0,13 0,04 74 0,06 1,08 17,75 734 BPU-017 Palmito 68,30 69,90 1,24 0,10 34 0,00 0,05 5,73 239 einschl. 69,30 69,90 0,47 0,22 47 0,00 0,04 10,35 416 Danna 156,00 157,50 1,15 0,02 206 0,02 3,05 1,80 351 Victoria 305,35 308,05 2,34 0,04 221 0,07 2,98 6,39 527 einschl. 305,90 306,25 0,30 0,07 495 0,15 6,91 15,75 1.238 BPU-018 Palmito 67,00 68,05 0,96 0,50 12 0,01 0,01 8,20 304 Projektion Danna 171,30 172,40 1,03 0,02 265 0,08 1,63 2,51 398 einschl. 171,90 172,40 0,47 0,04 518 0,18 2,59 4,95 763 Victoria 340,65 342,80 1,51 0,08 643 0,15 5,81 6,93 1.043 einschl. 341,50 342,80 0,91 0,12 1,015 0,23 9,15 8,78 1.569 BPU-019 Palmito 80,50 82,60 1,22 0,03 31 0,01 0,04 1,52 86 Projektion Danna 169,75 179,10 7,37 0,10 322 0,24 1,57 3,65 493 einschl. 178,40 179,10 0,55 0,27 922 1,39 6,43 12,55 1.538 Projektion Victoria 355,65 361,75 4,08 0,03 134 0,03 1,67 1,66 237 einschl. 356,65 357,65 0,67 0,04 212 0,04 2,65 2,03 354 BPU-020 Palmito 73,20 75,60 1,20 0,01 14 0,00 0,02 13,18 484 einschl. 75,25 75,60 0,17 <0,005 18 0,01 0,01 15,75 579 Danna 209,50 210,90 1,15 0,16 938 0,37 3,16 4,97 1.198 einschl. 209,50 209,90 0,33 0,44 2,930 1,07 7,28 11,60 3.535 Projektion Victoria 376,45 377,90 1,14 0,13 326 0,10 2,74 6,36 625 einschl. 376,00 376,45 0,27 0,23 924 0,24 7,78 14,60 1.649 BPU-021 Palmito 67,15 69,10 1,60 0,06 64 0,01 0,11 1,19 109 einschl. 67,15 68,15 0,82 0,11 99 0,01 0,18 1,63 162 Danna 185,75 188,65 2,56 0,21 558 0,34 1,67 3,16 715 einschl. 172,70 195,75 20,35 0,11 325 0,12 1,13 1,99 426 BPU-022 Palmito 149,50 151,10 1,28 0,05 199 0,03 1,78 4,44 404 einschl. 149,50 150,60 0,88 0,08 250 0,02 2,22 3,11 419

Tabelle 3. Manto Pitarrilla

Bohrloch Struktur von bis scheinbare Mächtigkeit Au Ag Cu Pb Zn AgÄq (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) BPU-008 Manto Pitarrilla 78,70 151,00 72,30 0,05 64 0,01 0,49 2,53 167 einschl. 90,10 90,60 0,50 0,09 719 0,02 7,95 14,65 1.450 einschl. 141,50 142,50 1,00 0,02 463 0,07 4,78 8,34 886 BPU-009 Manto Pitarrilla 60,90 173,70 112,80 0,05 41 0,08 0,27 1,67 107 einschl. 133,90 134,30 0,40 0,01 203 0,70 0,91 25,40 1.131 BPU-010 Manto Pitarrilla 57,60 142,00 84,40 0,04 75 0,08 0,34 3,79 219 einschl. 133,60 134,60 1,00 0,03 387 0,74 0,92 20,60 1.144 BPU-011 Manto Pitarrilla 45,10 132,00 86,90 0,08 36 0,02 0,16 1,77 103 einschl. 45,10 45,35 0,25 3,62 129 0,03 0,82 5,88 360 einschl. 69,55 70,30 0,75 0,01 8 0,01 0,00 18,65 672 BPU-012 Manto Pitarrilla 73,50 132,85 59,35 0,15 24 0,01 0,16 3,40 149 einschl. 86,60 87,60 1,00 0,01 137 0,04 1,10 13,85 659 einschl. 95,65 96,65 1,00 0,07 76 0,03 0,79 7,98 381 BPU-013 Manto Pitarrilla 60,80 116,95 56,15 0,10 20 0,02 0,06 0,98 57 einschl. 61,80 62,80 1,00 0,01 47 0,02 0,10 3,15 162 einschl. 107,60 108,60 1,00 0,16 124 0,03 0,16 0,41 143 BPU-014 Manto Pitarrilla 64,05 115,00 50,95 0,07 39 0,02 0,23 1,90 113 einschl. 70,85 71,50 0,65 0,06 23 0,01 0,09 11,25 426 einschl. 114,00 115,00 1,00 0,86 432 0,04 2,23 1,45 542 BPU-015 Manto Pitarrilla 52,35 116,70 64,35 0,09 27 0,01 0,17 2,70 128 einschl. 62,00 63,00 1,00 <0,005 16 0,01 0,03 13,95 513 einschl. 99,70 100,60 0,90 <0,005 120 0,01 1,23 2,59 245 BPU-016 Manto Pitarrilla 68,30 105,00 36,70 0,35 46 0,02 0,26 2,02 125 einschl. 84,00 85,00 1,00 0,04 119 0,04 0,64 3,68 267 einschl. 92,05 93,00 0,95 0,02 98 0,08 0,62 8,52 417 BPU-017 Manto Pitarrilla 66,70 117,80 51,10 0,08 47 0,04 0,34 1,35 104 einschl. 66,70 67,50 0,80 <0,005 10 0,01 0,02 5,16 194 einschl. 102,65 103,35 0,70 0,13 377 0,16 3,85 1,36 527 BPU-018 Manto Pitarrilla 58,80 131,20 72,40 0,07 23 0,02 0,14 1,14 67 einschl. 64,45 65,45 1,00 0,15 11 0,01 0,04 6,98 261 einschl. 99,60 100,60 1,00 0,05 116 0,03 0,63 0,89 164 BPU-019 Manto Pitarrilla 62,50 118,55 56,05 0,08 11 0,02 0,03 1,01 48 einschl. 67,75 68,50 0,75 0,01 45 0,03 0,25 3,08 161 einschl. 116,00 116,80 0,80 1,20 21 0,03 0,05 2,92 126 BPU-020 Manto Pitarrilla 59,60 127,15 67,55 0,08 32 0,01 0,15 2,03 108 einschl. 72,20 73,20 1,00 <0,005 12 0,00 0,04 6,88 258 einschl. 104,30 105,30 1,00 0,35 202 0,05 1,02 6,32 454 BPU-021 Manto Pitarrilla 61,00 127,40 66,40 0,07 24 0,02 0,09 1,64 85 einschl. 63,00 64,00 1,00 0,01 13 0,01 0,05 14,40 527 einschl. 105,00 106,00 1,00 0,01 88 0,04 0,69 1,86 173 BPU-022 Manto Pitarrilla 149,50 396,55 247,05 0,05 129 0,09 0,84 2,55 242 einschl. 154,10 155,10 1,00 0,04 110 0,05 1,05 11,00 529 einschl. 197,60 198,60 1,00 0,08 142 0,06 1,23 15,55 728 einschl. 278,50 279,50 1,00 0,03 716 0,63 4,19 6,61 1.062 einschl. 314,75 315,35 0,60 0,29 2,680 2,38 24,03 18,90 3.987 einschl. 361,40 362,00 0,60 0,40 604 0,07 3,95 3,74 841

(1) Anmerkung: Es wurde keine Deckelung vorgenommen, die hochgradigen Abschnitte sind jedoch hervorgehoben. Die wahre Mächtigkeit wurde auf Grundlage der interpretierten Abschnitte berechnet. Gold (Au) und Kupfer (Cu) wurden bei der Berechnung des AgÄq-Wertes nicht berücksichtigt.

Abbildung 1. Längsschnitt Casas Blanca

Abbildung 2. Längsschnitt Victoria

Abbildung 3. Längsschnitt Danna

Abbildung 4. Längsschnitt Palmito

Abbildung 5. Profilschnitt - Manto Pitarrilla

Seit dem Erwerb des Projekts Pitarrilla im Juli 2022 hat Endeavour eine umfassende Neuprotokollierung der historischen Bohrkerne vorgenommen, um das Verständnis der Geologie und der Mineralisierungskontrollen der Lagerstätte zu verbessern. Das Unternehmen hat der Identifizierung und Abgrenzung mehrerer hochgradiger Feeder-Strukturen Priorität eingeräumt, von denen angenommen wird, dass sie die primären Zufuhrkanäle für die Silber-, Blei- und Zinksulfidmineralisierung darstellen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Strukturen in den hochgradigen Manto erstrecken, der ursprünglich vom Vorbesitzer umrissen wurde. Ein technischer Bericht, der die aktualisierten Mineralressourcenschätzungen unterstützt, wurde am 21. November 2022 veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2022).

Pitarrilla ist ein großes unerschlossenes Silber-, Blei- und Zinkprojekt, das sich 160 Kilometer nördlich von Durango im Norden Mexikos befindet. Das Projekt befindet sich in der Gemeinde Santa María del Oro und Indé an der östlichen Flanke der Bergkette Sierra Madre Occidental. Das Konzessionsgebiet umfasst 4.752 Hektar in fünf Konzessionen und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur mit direktem Zugang zu Versorgungseinrichtungen. Mittels der bisher niedergebrachten Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 240.000 Metern wurde eine bedeutende Ressource definiert. Eine Reihe wichtiger Genehmigungen für den Untertagebau und die Erschließung liegen bereits vor, einschließlich Genehmigungen für die Wassernutzung und -einleitung, die allgemeine Verwendung von Sprengstoffen, die Änderung der Bodennutzung sowie den Untertagebau und die Erschließung, die im Rahmen einer Umweltverträglichkeitserklärung genehmigt wurden.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Zacatecas, Mexiko, und anschließend zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver versandt. Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, versandt. Die Einrichtungen von ALS in Zacatecas und North Vancouver sowie das SGS-Labor sind nach ISO 9001 und/oder ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und Basismetalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses und abschließendem ICP-AES/ICP-OES-Verfahren analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe und abschließender Atomabsorptions-(„AA“)-Spektroskopie analysiert. Silbergehalte über dem Grenzwert wurden mittels 30-Gramm-Brandprobe und abschließendem Gravimetrieverfahren erneut bestimmt. Blei- und Zinkgehalte über dem Grenzwert wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses für Erzanalysen und abschließendem ICP-AES/ICP-OES-Verfahren erneut bestimmt.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.

Kontaktinformation

Allison Pettit, Director of Investor Relations

Tel.: (604) 640 4804

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des erwarteten Arbeitsprogramms bei Pitarilla, der Schwerpunktgebiete und der Prioritäten des Arbeitsprogramms bei Pitarilla, einer zukünftigen Wirtschaftlichkeitsstudie bei Pitarilla, des Potenzials von Pitarilla, Shareholder Value zu schaffen; sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die Zuverlässigkeit von Mineralressourcenschätzungen; die Ergebnisse des Arbeitsprogramms bei Pitarilla; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft; Änderungen der Gesetze, Steuern, Kontrollen und Vorschriften nationaler und lokaler Regierungen sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit von und Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Betriebsmitteln und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des peruanischen Sol, des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, das Ausbleiben einer wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, die Zuverlässigkeit von Mineralressourcenschätzungen, die erwarteten Ergebnisse des Arbeitsprogramms bei Pitarilla, den weiteren Betrieb der Arbeitsprogramme gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Ergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

