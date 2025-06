Nobel Sustainability Trust - Die Bekanntgabe der Sustainability Awards zieht führende Persönlichkeiten in Miami an und ebnet den Weg für die Zeremonie 2026 in Katar

MIAMI, Juni 3, 2025 /PRNewswire/ -- Die Nobel Sustainability Trust Foundation (NST) hat bekannt gegeben, dass Doha, Katar, die prestigeträchtigen Sustainability Awards 2026 ausrichten wird, um die wachsende Rolle des Nahen Ostens bei der Förderung globaler Umweltlösungen zu unterstreichen. Die Bekanntgabe erfolgte am 19. Mai während einer besonderen Veranstaltung im historischen Biltmore Hotel in Coral Gables, bei der NST auch Miami als Gastgeberstadt für die Preisverleihung 2025 bestätigte. Die Veranstaltung, an der führende Persönlichkeiten aus Südflorida und internationale Befürworter der Nachhaltigkeit teilnahmen, unterstreicht das wachsende Profil Miamis im globalen Klimadialog.

Bei der Preisverleihung am 4. Dezember 2025 im Vizcaya Museum and Gardens werden internationale Pioniere in den Bereichen Leadership in der Umsetzung, Biodiversität sowie intelligente und nachhaltige Stadtlösungen ausgezeichnet. In einem besonderen Moment während der Bekanntgabe letzte Woche machte die Bürgermeisterin von Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, von ihrem jährlichen Vorrecht Gebrauch, die Nutzung des historischen Vizcaya-Anwesens zu gewähren.