HSBC UK Private Banking geht Partnerschaft mit Addepar ein, um Kunden ein völlig neues Berichterstattungserlebnis zu bieten

London (ots/PRNewswire) - HSBC UK Private Banking ist die erste große britische

Bank, die die führende Softwareplattform von Addepar speziell für

Vermögensverwalter einsetzt. Dies folgt auf die Einführung in der US-Privatbank,

die noch in diesem Jahr auf den Kanalinseln und in Luxemburg erfolgen soll.



HSBC UK Private Banking betreut inländische und internationale vermögende

Privatkunden sowie Family Offices. Als eines der größten Bank- und

Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt ist HSBC bestrebt, seinen Kunden mit

Hilfe führender digitaler Lösungen ein hervorragendes Erlebnis zu bieten.







Aspekten wie Alternativen und Kontoaggregation. Kundenbetreuer und Anlageberater

können ihren Kunden mit wenigen Mausklicks maßgeschneiderte, umfassende

Performancedaten und Einblicke in ihre Anlagen bieten.



Darüber hinaus kann die Plattform auch die Wertentwicklung von Kunden

zusammenfassen, die Anlagen bei anderen Vermögensverwaltern halten, so dass die

Kunden einen vollständigen Überblick über ihr gesamtes Anlageportfolio erhalten.



Charles Boulton, Leiter für Private Banking, HSBC UK, sagte: "Wir freuen uns,

die Software-Plattform von Addepar für die Vermögensverwaltung einzuführen. Die

Bereitstellung von maßgeschneiderten Echtzeit-Berichten für alle Vermögensarten

ist für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung.



Mit der Plattform von Addepar verfügen unsere Kunden über den bestmöglichen

Einblick, um eine immer komplexere Finanzlandschaft zu managen. Die Möglichkeit,

einem Kunden sein gesamtes Portfolio zu präsentieren, sodass er einen

ganzheitlichen Überblick über sein Vermögen in verschiedenen

verschiedenen Vermögensverwaltern erhält, ist für uns ein großer Fortschritt."



James Thomson, Leiter für Anlageberatung, HSBC UK Private Banking, sagte: "Als

führendes Unternehmen im Bereich der alternativen Anlagen und angesichts der

Tatsache, dass immer mehr Private-Banking-Kunden einen Teil ihres Portfolios in

dieser Anlageklasse halten wollen, waren die fortschrittlichen

Reporting-Funktionen von Addepar im Bereich der alternativen Anlagen ein

wichtiges Verkaufsargument.



Dank unserer neuen Berichtsfunktionen können unsere Anlageberater unseren Kunden

auf effizientere Weise tiefere Einblicke und mehr Transparenz bieten. So haben

sie mehr Zeit für das Wesentliche: die Bereitstellung hochwertiger Beratung auf

der Grundlage solider Analysen."



Eric Poirier, Geschäftsführer von Addepar sagte: "Addepar hat es sich zur

Aufgabe gemacht, mehr Transparenz, Konnektivität und Intelligenz in das globale

Investment-Ökosystem zu bringen. Die Entscheidung von HSBC UK Private Banking Seite 1 von 3 Seite 2 ►





