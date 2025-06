Generation Uranium gibt neuen Interim-CEO und neuen unabhängigen Direktor bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada – 3. Juni 2025 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (das „Unternehmen“ oder „Generation“) (TSX-V: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) gibt den Rücktritt von CEO und Direktor, Herrn Anthony Zelen, bekannt und freut sich mitzuteilen, dass Herr Chris Huggins die Position des Interim-CEO übernehmen und Herr Christoph Bruening in das Board of Directors aufgenommen wird.

Chris Huggins ist eine renommierte Führungskraft mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Kapitalmärkte und Geschäftsentwicklung. Er ist in Timmins, Ontario – dem reichhaltigsten Goldbergbaurevier Kanadas – geboren und aufgewachsen und hat sich während seiner gesamten Karriere darauf konzentriert, Werte zu schaffen und Wachstumsmöglichkeiten für Kunden und Aktionäre zu identifizieren.

Herr Huggins begann seine Karriere als Explorationsgeologe bei Homestake Mining und war an bedeutsamen Projekten in Eskay Creek, Snip Mine, Stewart (British Columbia) und Copiapo (Chile) beteiligt. Später wechselte er in den Bereich der neuen Technologien und war dort ein Jahrzehnt lang erfolgreich in den Bereichen Vertrieb und Unternehmensentwicklung tätig. Nach seiner Rückkehr in die Bergbau- und Baubranche hatte Chris Huggins Führungspositionen bei Atlas Copco und Finning inne, wo er Kapitalausstattungslösungen für Branchenführer wie De Beers, BHP, Acciona und Heidelberg lieferte. Außerdem verwaltete er globale und nationale Caterpillar-Konten und brachte strategische Vorteile in komplexe Betriebsumgebungen ein.

Zurzeit fungiert Herr Huggins als CEO und Direktor von Auric Minerals Corp (CSE: AUMC) und Collective Metals Inc. (CSE: COMT), wo sein Hauptaugenmerk auf strategisches Wachstum, betriebliche Exzellenz und einen langfristigen Aktionärswert gerichtet ist.

Herr Bruening ist Gründer und geschäftsführender Partner der Value Relations GmbH, einer Full-Service-Agentur für Investor Relations und Public Relations in Frankfurt mit über 25 Jahren Erfahrung, deren Schwerpunkt auf den Bereichen Bergbau, Exploration, Biotechnologie und Gesundheitswesen liegt. Seit 1998 hat er über 500 Konferenzen und über 200 Informationsveranstaltungen in Deutschland und ganz Europa organisiert und durchgeführt. Darüber hinaus hat er über 600 Unternehmen an die Börse Frankfurt gebracht.