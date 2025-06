TikTok und Goldman Sachs setzen auf Zalando, Steyr Motors überzeugt mit Defence und Geheimtipp Empire Brand Building will 2025 durchstarten

Im Schatten vom Rüstungshype scheint der E-Commerce in Deutschland durchzustarten. Zalando wurde gerade auf die Empfehlungsliste von Goldman Sachs aufgenommen. Und sogar TikTok setzt auf Zalando. Noch ein Geheimtipp ist Empire Brand Building. Das Unternehmen ist frisch an der Börse und will die Milliarden-Nische rund um Kinder und Familien aufmischen. Gelingt dies, ist die Aktie ein Schnäppchen. Und was macht Steyr Motors? Der Kurs ist zur Ruhe gekommen. Die Zahlen gehen in die richtige Richtung und insbesondere der Defence-Bereich überzeugt. Außerdem gibt einen neuen Ankeraktionär.Lesen sie den Artikel hier weiter