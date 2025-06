BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu geplatzter Koalition in den Niederlanden

"Der Rechtspopulist wollte eine Schließung aller Grenzen für Asylbewerber und forderte im Notfall sogar den Einsatz der Armee. Eine derartige Politik würde die Niederlande in der Europäischen Union politisch isolieren. Es war also ein kalkulierter Bruch, der nun einmal mehr die Regierungsgeschäfte in den Niederlanden zum Erliegen bringt. Rechtspopulisten wie Wilders geht es vor allem um Wählerstimmenmaximierung - und eben nicht um den politischen Erfolg einer Regierung. Sie profitieren von Chaos und Ängsten in der Bevölkerung, deshalb sind sie stets in Versuchung, ebendiese Unsicherheiten weiter zu befeuern. Wilders hat eine Blaupause dafür geliefert, wie Rechtspopulisten mit Verantwortung umgehen, wenn man sie ihnen überlässt. Ihnen ist nicht zu trauen."/yyzz/DP/stw