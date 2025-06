Minions-N-Disguise wird zum Banana Day Hotspot

SHANGHAI, 4. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 1. Juni 2025 wurde der 2025 Minions Banana Day in Shanghai und Peking offiziell gestartet und markierte den Beginn einer fünfmonatigen Tour durch sechs Städte in China. Die chinesische Bausteinspielzeugmarke Blokees hatte einen besonderen Auftritt bei der Veranstaltung. In der Flaggshiff-Station in Shanghai stellte Blokees weltweit seine neueste Minions Mokoo Serie vor und bot sie gleichzeitig zum Kauf an: Minions-N-Disguise.

In dieser Serie werden sechs kultige Minions-Figuren vorgestellt: King Bob, Soldier Stuart, Golf Tim, Knight Dave, Maid Phil und Caveman Kevin. Ihre unverwechselbaren körperlichen Merkmale und ihr klassisches Erscheinungsbild werden akribisch nachgebildet. Jede Figur verfügt über abnehmbare Kostüme, austauschbares Zubehör und 11 bewegliche Gelenke, die eine fesselnde und realistische Interaktion ermöglichen. Darüber hinaus dient ein verstecktes niedliches Skelettdesign als überraschendes Osterei, das eingefleischten Minions-Fans eine freudige Überraschung bereitet.