Neue US-Zölle auf Stahl und Aluminium sollen in Kraft treten Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump sollen verdoppelte US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten. In der US-Nacht zu Mittwoch (06:01 Uhr MESZ) steigt der Zollsatz dann von bislang 25 auf 50 Prozent des Warenwerts. Der …