Toyota Industries: Kursrutsch nach Plänen zum Börsenrückzug

Die Aktie von Toyota Industries ist am Mittwoch zeitweise um über 13 Prozent eingebrochen, was laut CNBC den stärksten Tagesverlust seit zehn Monaten darstellt. Auslöser ist ein überraschender Rückzugsplan: Die Toyota-Gruppe will ihre Industrietochter für umgerechnet rund 33 Milliarden US-Dollar von der Börse nehmen.

Das Angebot liegt deutlich unter dem Börsenkurs