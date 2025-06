PwC 2025 Global AI Jobs Barometer

Die Arbeitnehmer sehen steigende Löhne: KI-Fachkräfte haben im Jahr 2024 einen durchschnittlichen Lohnaufschlag von 56 %, doppelt so viel wie im Vorjahr (25 %)

Entgegen den Erwartungen zeigen die Daten, dass die Zahl der offenen Stellen in den Bereichen, die stärker von KI betroffen sind, um 38 % gestiegen ist, wenn auch unterhalb der Wachstumsrate in weniger betroffenen Berufen

Branchen, die am stärksten von KI betroffen sind, verzeichneten ein dreimal höheres Umsatzwachstum pro Mitarbeiter (27 %) als diejenigen, die am wenigsten betroffen sind (9 %)

Die von Arbeitgebern geforderten Kompetenzen ändern sich in den am stärksten von KI betroffenen Berufen um 66 % schneller.

LONDON, 4. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Laut dem heute veröffentlichten 2025 Global AI Jobs Barometer von PwC macht KI Arbeitnehmer wertvoller, produktiver und versetzt sie in die Lage, höhere Löhne zu erzielen, wobei die Zahl der Arbeitsplätze selbst in den als am stärksten automatisierbar geltenden Bereichen steigt. Der Bericht stützt sich auf die Analyse von fast einer Milliarde Stellenanzeigen aus sechs Kontinenten.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass sich das Produktivitätswachstum in den Branchen, die am stärksten von KI betroffen sind (z. B. Finanzdienstleistungen, Softwareveröffentlichungen), seit der Verbreitung von GenAI im Jahr 2022 fast vervierfacht hat, und zwar von 7 % im Zeitraum 2018–2022 auf 27 % im Zeitraum 2018–2024. Im Gegensatz dazu sank die Produktivitätswachstumsrate in Branchen, die am wenigsten von KI betroffen sind (z. B. Bergbau, Gastgewerbe), im gleichen Zeitraum von 10 % auf 9 %.

Daten aus dem Jahr 2024 zeigen, dass die Branchen mit der höchsten KI-Exposition derzeit ein dreimal höheres Umsatzwachstum pro Mitarbeiter verzeichnen als die Branchen mit der geringsten Exposition.

Carol Stubbings, Global Chief Commercial Officer, PwC, sagte:

„Diese Studie zeigt, dass das Potenzial von KI für Unternehmen bereits erkannt wurde. Und wir befinden uns erst am Anfang des Übergangs. Bei der Einführung von Agentic AI in Unternehmen stellen wir fest, dass die richtige Kombination aus Technologie und Kultur dramatische neue Möglichkeiten eröffnet, um die Arbeitsweise von Organisationen neu zu gestalten und Mehrwert zu schaffen."