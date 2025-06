Grüne verlangen Mindestlohn von 15 Euro

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag verlangen einen Mindestlohn von mindestens 15 Euro pro Stunde. Einen entsprechenden Antrag wollen sie in dieser Woche in den Bundestag einbringen. Die Anhebung sei nötig, um ein existenzsicherndes Lohnniveau zu erreichen, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro.

Grüne für neue Untergrenze bei Festlegung des Mindestlohns