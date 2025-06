Nvidia überholt Microsoft – KI-Gigant wieder wertvollstes Unternehmen der Welt

Nvidia ist zurück an der Spitze: Mit einem Börsenwert von 3,45 Billionen US-Dollar hat der Chipentwickler am Dienstag Microsoft überholt und ist damit erneut das weltweit wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Der Kurs stieg um rund 3 Prozent auf 141,40 US-Dollar. Damit liegt Nvidia laut CNBC nun hauchdünn vor Microsoft, dessen Marktkapitalisierung zum Handelsschluss bei 3,44 Billionen US-Dollar lag.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Nvidias Börsenrally wird durch die enorme Nachfrage nach KI-Beschleunigern befeuert. Allein im vergangenen Monat legte die Aktie um fast 24 Prozent zu. Zu den Großkunden zählen Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Google, Meta, Amazon, Oracle und auch Elon Musks xAI. Sie setzen Nvidias Chips ein, um immer leistungsfähigere Rechenzentren für künstliche Intelligenz zu betreiben, darunter auch für Anwendungen wie ChatGPT.

Im ersten Geschäftsquartal erzielte Nvidia einen Umsatz von 44,06 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 96 Cent. Ein derart starkes Wachstum ist für ein Unternehmen dieser Größenordnung außergewöhnlich und unterstreicht die Schlüsselrolle von Nvidia in der KI-Revolution.

Auch andere Chipwerte profitierten am Dienstag von der positiven Stimmung: Broadcom stieg um 3 Prozent, Micron Technology um 4 Prozent, der VanEck Semiconductor ETF legte um 2 Prozent zu.

Nvidia wurde ursprünglich 1993 für Grafikchips im Gaming-Bereich gegründet. Heute steht der Konzern im Zentrum der nächsten Technologie-Ära und hat dabei selbst Giganten wie Microsoft und Apple hinter sich gelassen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion