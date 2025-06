Spark Energy Minerals nimmt am Lithium & Critical Mineral Summit in Brasilien teil

VANCOUVER, BC / 3. Juni 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. („Spark“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC) freut sich, die Teilnahme des Unternehmens als ein Executive Dinner Sponsor und Redner auf dem 2. jährlichen Lithium and Critical Mineral Summit in Belo Horizonte im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bekannt zu geben.

Der Brazil Lithium & Critical Minerals Summit ist eine wegweisende und innovative Veranstaltung, die vom 3. bis 5. Juni 2025 in Belo Horizonte stattfindet. Sie wird offiziell von Invest Minas unterstützt und ist die einzige Plattform in Brasilien, deren Augenmerk auf das aufstrebende Lithium Valley gerichtet ist. Diese Veranstaltung vereint führende Branchenvertreter sowie internationale Unternehmen mit strategischem Interesse an den Lithium- und kritischen Mineralienvorkommen Brasiliens und stellt die einzige Plattform dar, die einen direkten Zugang zu den maßgeblichen Entscheidungsträgern der Region ermöglicht.

Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Konferenz, an dem über 350 Branchenführer aus mehr als 25 Ländern teilnahmen, mehr als 50 hochkarätige Redner zu Wort kamen, mehr als 40 Sponsoren und Partner beteiligt waren und über 180 private Geschäftstreffen zwischen Führungskräften stattfanden, wird die Veranstaltung im Jahr 2025 mit einem erweiterten Programm aufwarten und wichtige Regierungsvertreter, Investoren, Führungskräfte aus dem Bergbau und Branchenführer aus der ganzen Welt zusammenbringen.

Zu den namhaften Teilnehmern der diesjährigen Veranstaltung zählen Sigma Lithium, Pilbara Minerals, Lithium Ionic, die Europäische Investitionsbank und Vale.

Eugene Hodgson, CEO und Chair von Spark Energy Minerals, wird zusammen mit Jon Hill, seines Zeichens Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens, an der Veranstaltung teilnehmen, um sich mit Branchenteilnehmern auszutauschen und das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Lithium- und Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Arapaima, zu präsentieren. Herr Hill wird auch am Morgen des 4. Juni 2025 einen Vortrag halten, was eine wertvolle Gelegenheit bietet, das Projekt von Spark einem breiten Branchenpublikum vorzustellen.