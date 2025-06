Merz gut vorbereitet auf Trump

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nach Einschätzung der Autorin Mariam Lau in der Außenpolitik leichter punkten als innenpolitisch. Die Erwartung im Ausland an den deutschen Kanzler als "Anführer der freien Welt" sei zwar überzogen, aber für Merz eher zu erfüllen als seine Rolle in der Tagespolitik, sagte die Journalistin in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur über ihr Buch "Merz - Auf der Suche nach der verlorenen Mitte".

So werde Merz nach ihrer Erwartung gut vorbereitet in das für Donnerstag geplante Gespräch mit US-Präsident Donald Trump gehen, sagte Lau. Er habe die Fähigkeit, im Gespräch die Balance und eine Gesprächsebene zu finden. Andererseits könne Merz es nicht gut haben, wenn ihm jemand unverschämt komme. "Er wird sich da nicht in den Staub werfen", sagte die Autorin. "Ich bin sehr gespannt, wie wir alle, wie es dann läuft."