FIFA verkauft 30 Frauen-WM-Spiele selber

vonHS schrieb 26.05.25, 10:07

Die BÖRSEN-ZEITUNG meint zu den Fußball-Medienrechten, dass sich der WM-Coup für die Telekom auszahlen sollte:



https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/wm-coup-soll-sich-fuer-die-telekom-auszahlen



Die Deutsche Telekom hat die Medienrechte am „größten WM-Paket aller Zeiten“ erworben und dafür laut Privatkundenchef Wolfgang Metze einen „ambitionierten Business Case“. Aufgrund des starken Interesses an Sublizenzen geht er davon aus, an den kommerziellen Erfolg der Übertragung der Uefa Euro 2024 anknüpfen zu können.