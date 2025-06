Bayer vor Comeback? Drei Wirkstoffe, die jetzt alles verändern könnten

Damit ist Nubeqa nun der erste und einzige Androgenrezeptor-Inhibitor in den USA, der bei hormonsensitivem Prostatakrebs in Kombination mit Androgendeprivationstherapie – mit oder ohne Chemotherapie – eingesetzt werden darf. Außerdem ist das Medikament, das Bayer gemeinsam mit dem finnischen Partner Orion entwickelt hat, bereits bei hochriskantem, nicht metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs zugelassen. Grundlage der Zulassung ist die Phase-3-Studie Aranote: Dort senkte die Kombination mit Nubeqa das Risiko einer radiologischen Progression oder des Todes um 46 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Doch das ist nicht alles. Auch bei zwei weiteren Wirkstoffkandidaten gibt es Fortschritte. Elinzanetant, ein potenzielles Medikament zur Behandlung von therapiebedingten Wechseljahresbeschwerden bei Brustkrebspatientinnen, zeigte in der Phase-III-Studie OASIS-4 überzeugende Ergebnisse. Die Häufigkeit und Intensität vasomotorischer Symptome gingen signifikant zurück. Die Daten werden auf der ASCO-Jahrestagung vorgestellt – ein wichtiger Schritt in Richtung Zulassung. Parallel dazu erhielt der Wirkstoff Sevabertinib von der FDA den Status "Priority Review". Dieser beschleunigte Prüfweg ist Therapien mit besonderem Potenzial gegen schwere Erkrankungen vorbehalten – ein deutliches Signal für Marktchancen und medizinische Relevanz.

An der Börse kommen die Nachrichten gut an. Die Bayer-Aktie liegt mit rund 25 Euro zwar noch unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,48 Euro, doch Analysten sehen in den Fortschritten einen möglichen Wendepunkt. Auch wenn die Pharmasparte zuletzt im Schatten anderer Geschäftsbereiche stand, könnten die neuen Entwicklungen Bayer zurück in die Offensive bringen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion